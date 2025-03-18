Прокуратура инициировала уголовное преследование писателя-иноагента Акунина

По данным прокуратуры, писатель дважды за год привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Но с 11 января по 12 марта 2025 г., находясь за пределами РФ, он продолжил распространять материалы в мессенджерах без пометки о том, что они созданы иноагентом.