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Прокуратура инициировала уголовное преследование писателя-иноагента Акунина

Ведомости

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование писателя Бориса Акунина (настоящее имя – Григорий Чхартишвили, признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщили в Telegram-канале столичного ведомства.

По данным прокуратуры, писатель дважды за год привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Но с 11 января по 12 марта 2025 г., находясь за пределами РФ, он продолжил распространять материалы в мессенджерах без пометки о том, что они созданы иноагентом.

Теперь материалы проверки направили следователям, чтобы те решили вопрос об уголовном преследовании Чхартишвили за уклонение от обязанностей иностранного агента. По ч. 2 ст. 330.1 УК РФ грозит до двух лет лишения свободы.

Правоохранители сообщили «РИА Новости», что Акунин переобъявлен в розыск в России.

Минюст объявил писателя Акунина иноагентом в январе 2024 г. В ведомстве подчеркнули, что он выступал против проведения специальной военной операции на территории Украины и распространял недостоверную информацию о российских Вооруженных силах. Также стало известно, что писатель участвовал в сборе средств для поддержки украинских военных.

А в декабре 2023 г. издательство АСТ приостановило распространение книг Акунина и Дмитрия Быкова, который признан иноагентом в России с 29 июля 2022 г. В издательстве посчитали, что резонансные публичные заявления писателей требуют правовой оценки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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