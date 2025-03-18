Прокуратура инициировала уголовное преследование писателя-иноагента Акунина
Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование писателя Бориса Акунина (настоящее имя – Григорий Чхартишвили, признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщили в Telegram-канале столичного ведомства.
По данным прокуратуры, писатель дважды за год привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Но с 11 января по 12 марта 2025 г., находясь за пределами РФ, он продолжил распространять материалы в мессенджерах без пометки о том, что они созданы иноагентом.
Теперь материалы проверки направили следователям, чтобы те решили вопрос об уголовном преследовании Чхартишвили за уклонение от обязанностей иностранного агента. По ч. 2 ст. 330.1 УК РФ грозит до двух лет лишения свободы.
Минюст объявил писателя Акунина иноагентом в январе 2024 г. В ведомстве подчеркнули, что он выступал против проведения специальной военной операции на территории Украины и распространял недостоверную информацию о российских Вооруженных силах. Также стало известно, что писатель участвовал в сборе средств для поддержки украинских военных.
А в декабре 2023 г. издательство АСТ приостановило распространение книг Акунина и Дмитрия Быкова, который признан иноагентом в России с 29 июля 2022 г. В издательстве посчитали, что резонансные публичные заявления писателей требуют правовой оценки.