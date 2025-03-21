Идеальной пенсией россияне считают 100 000 рублей
Размер ожидаемых пенсионных выплат зависит от текущего дохода россиян, при этом желаемый составляет порядка 100 000 руб. Чем больше зарабатывает человек, тем более высокую пенсию он хочет получать. Такой вывод сделали в результате опроса «Банки.ру».
82% граждан с доходом от 101 000 до 200 000 руб. и выше считают минимально достаточной пенсию от 45 000 руб., а комфортной суммой 72% опрошенных называли 100 000 руб.
В группе зарабатывающих от 61 000 до 100 000 руб. мнения разделились. 36% опрошенных считают достаточным пенсию от 45 000 руб. и выше, а 34% решили, что им хватит 36 000–45 000 руб. При этом комфортной эта группа россиян также назвала 100 000 руб.
Большая часть опрошенных с доходом 30 000–60 000 руб. решили, что минимальный уровень пенсии – 26 000–35 000 руб., а комфортный от 61 000 до 100 000 руб.
Опрошенные с доходом до 30 000 руб. выбрали размер минимальной суммы 26 000–35 000 руб. (28% респондентов) и 15 000–25 000 руб. (27%). При этом комфортная сумма для них оказалась 61 000–100 000 руб.
С 1 апреля кабмин проиндексирует социальные пенсии на 14,5%. Такое решение приняли из-за роста прожиточного минимума пенсионеров в России за 2024 г.