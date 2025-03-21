Идеальной пенсией россияне считают 100 000 рублей

В группе зарабатывающих от 61 000 до 100 000 руб. мнения разделились. 36% опрошенных считают достаточным пенсию от 45 000 руб. и выше, а 34% решили, что им хватит 36 000–45 000 руб. При этом комфортной эта группа россиян также назвала 100 000 руб.