Газета
Телеграм
/ Общество

Идеальной пенсией россияне считают 100 000 рублей

Ведомости

Размер ожидаемых пенсионных выплат зависит от текущего дохода россиян, при этом желаемый составляет порядка 100 000 руб. Чем больше зарабатывает человек, тем более высокую пенсию он хочет получать. Такой вывод сделали в результате опроса «Банки.ру».

82% граждан с доходом от 101 000 до 200 000 руб. и выше считают минимально достаточной пенсию от 45 000 руб., а комфортной суммой 72% опрошенных называли 100 000 руб.

В группе зарабатывающих от 61 000 до 100 000 руб. мнения разделились. 36% опрошенных считают достаточным пенсию от 45 000 руб. и выше, а 34% решили, что им хватит 36 000–45 000 руб. При этом комфортной эта группа россиян также назвала 100 000 руб.

Большая часть опрошенных с доходом 30 000–60 000 руб. решили, что минимальный уровень пенсии – 26 000–35 000 руб., а комфортный от 61 000 до 100 000 руб.

Опрошенные с доходом до 30 000 руб. выбрали размер минимальной суммы 26 000–35 000 руб. (28% респондентов) и 15 000–25 000 руб. (27%). При этом комфортная сумма для них оказалась 61 000–100 000 руб.

С 1 апреля кабмин проиндексирует социальные пенсии на 14,5%. Такое решение приняли из-за роста прожиточного минимума пенсионеров в России за 2024 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных