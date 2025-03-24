ФСБ задержала сотрудника одного из контрольно-надзорных органов за госизмену

По заданию куратора женщина выезжала на указанные им места и делала фотографии объектов, которые там были, а также подтверждала или опровергала их местоположение. По своей инициативе она отправляла украинским спецслужбам данные о передвижении железнодорожных составов, осуществляющих воинские перевозки. Информация предназначалась для использования Украиной при нанесении ракетных ударов.