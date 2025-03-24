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ФСБ задержала сотрудника одного из контрольно-надзорных органов за госизмену

Ведомости

ФСБ задержала сотрудника одного из контрольно-надзорных органов РФ по подозрению в государственной измене. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

По версии следствия, задержанный на конфиденциальной основе сотрудничал с представителями Украины для оказания им содействия в деятельности, направленной против безопасности России. В 2024 г. он передал украинской стороне данные о проводимых работах для защиты объектов промышленности и энергетики приграничных российских территорий и местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ.

Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Задержанному избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются.

20 марта УФСБ России по Крыму и Севастополю сообщило о задержании жительницы приграничного Джанкойского района республики по подозрению в госизмене. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ, ее арестовали.

По информации ведомства, задержанная вступила в украинский Telegram-канал и предложила услуги по сбору данных о местах расположения военных аэродромов, средств ПВО и специальной техники, координатах воинских перевозок и другой информации, которая интересует Украину. Этот Telegram-канал используется ГУР минобороны Украины для осуществления разведывательно-подрывной и диверсионно-террористической деятельности в России.

По заданию куратора женщина выезжала на указанные им места и делала фотографии объектов, которые там были, а также подтверждала или опровергала их местоположение. По своей инициативе она отправляла украинским спецслужбам данные о передвижении железнодорожных составов, осуществляющих воинские перевозки. Информация предназначалась для использования Украиной при нанесении ракетных ударов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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