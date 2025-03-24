ФСБ задержала сотрудника одного из контрольно-надзорных органов за госизмену
ФСБ задержала сотрудника одного из контрольно-надзорных органов РФ по подозрению в государственной измене. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.
По версии следствия, задержанный на конфиденциальной основе сотрудничал с представителями Украины для оказания им содействия в деятельности, направленной против безопасности России. В 2024 г. он передал украинской стороне данные о проводимых работах для защиты объектов промышленности и энергетики приграничных российских территорий и местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ.
Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Задержанному избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются.
20 марта УФСБ России по Крыму и Севастополю сообщило о задержании жительницы приграничного Джанкойского района республики по подозрению в госизмене. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ, ее арестовали.
По информации ведомства, задержанная вступила в украинский Telegram-канал и предложила услуги по сбору данных о местах расположения военных аэродромов, средств ПВО и специальной техники, координатах воинских перевозок и другой информации, которая интересует Украину. Этот Telegram-канал используется ГУР минобороны Украины для осуществления разведывательно-подрывной и диверсионно-террористической деятельности в России.
По заданию куратора женщина выезжала на указанные им места и делала фотографии объектов, которые там были, а также подтверждала или опровергала их местоположение. По своей инициативе она отправляла украинским спецслужбам данные о передвижении железнодорожных составов, осуществляющих воинские перевозки. Информация предназначалась для использования Украиной при нанесении ракетных ударов.