СМИ: в Новой Москве обнаружили мину «лепесток» на территории стройгородка
Взрывное устройство обнаружили на территории строительного городка в Новой Москве, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник. Предварительно, это мина «лепесток».
Сейчас на месте находятся оперативные службы, ожидается прибытие взрывотехников. Позже агентство сообщило, что мина может быть учебной.
Telegram-канал Mash сообщил, что мину обнаружили на территории стройгородка в поселении Воскресенское. Она находилась в 300 м от жилых домов, трех строителей эвакуировали.
Кассетные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток» – противопехотная мина нажимного действия. Была на вооружении ВС СССР. Существует два вариантах мины – ПФМ-1 и ПФМ-1С. ПФМ-1 не имеет функции самоликвидации, ПФМ-1С имеет возможность самоподрыва в течение 72 часов после сброса.
После начала боевых действий на Украине в феврале 2022 г. мины «лепесток» неоднократно обнаруживали на территории прифронтовых районов, в том числе на жилых территориях. Российские власти обвиняли в их использовании вооруженные силы Украины (ВСУ).