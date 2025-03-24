Найденное взрывное устройство в Новой Москве было муляжом

Кассетная противопехотная мина ПФМ-1 «Лепесток» является противопехотной миной нажимного действия. Была на вооружении Вооруженных сил СССР. После начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 г. мины «лепесток» неоднократно находили в прифронтовых районах, в том числе на жилых территориях. Власти России обвиняли в их использовании вооруженные силы Украины (ВСУ).