Найденное взрывное устройство в Новой Москве было муляжом
Взрывное устройство, обнаруженное на территории строительного городка в Новой Москве, оказалось муляжом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
24 марта агентство «Москва» со ссылкой на источник сообщило, что на территории строительного городка в Новой Москве нашли взрывное устройство. Telegram-канал Mash писал, что мину типа «лепесток» обнаружили в поселении Воскресенское. Она была в 300 м от жилых домов, трех строителей эвакуировали.
Кассетная противопехотная мина ПФМ-1 «Лепесток» является противопехотной миной нажимного действия. Была на вооружении Вооруженных сил СССР. После начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 г. мины «лепесток» неоднократно находили в прифронтовых районах, в том числе на жилых территориях. Власти России обвиняли в их использовании вооруженные силы Украины (ВСУ).