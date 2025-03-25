Напавшего на полицейского американца Татера освободили из СИЗО

По данным ТАСС, решение о смягчении меры пресечения Татеру было поддержано прокуратурой. Отмечается, что по документам местом регистрации американца указана одна из гостиниц Москвы. При этом гражданин США не признал вину, а также заявил о трудностях с коммуникацией с российскими силовиками при расследовании его дела. По словам обвиняемого, он не совершал насилия над сотрудником полиции, а попросил у начальника отделения дознания ОМВД России по Мещанскому району воды. Американец также считает, что отсутствие профессионального переводчика в ходе следствия могло стать причиной недопонимания с правоохранителями и ухудшить его процессуальное положение и квалификацию вмененного ему преступления.