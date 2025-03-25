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Напавшего на полицейского американца Татера освободили из СИЗО

Ведомости

Гражданин США Джозеф Татер, обвиняемый в нападении на полицейского, освобожден из СИЗО в Москве под подписку о невыезде, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Решение было принято в связи с тем, что совершенное преступление имеет среднюю степень тяжести и предельный срок ареста по ней – шесть месяцев – уже истек.

«Меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Татера Джозефа изменить на меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – указано в постановлении органа следствия.

По данным ТАСС,  решение о смягчении меры пресечения Татеру было поддержано прокуратурой. Отмечается, что по документам местом регистрации американца указана одна из гостиниц Москвы. При этом гражданин  США не признал вину, а также заявил  о трудностях с коммуникацией с российскими силовиками при расследовании его дела. По словам обвиняемого, он не совершал насилия над сотрудником полиции, а попросил у начальника отделения дознания ОМВД России по Мещанскому району воды. Американец также считает, что отсутствие профессионального переводчика в ходе следствия могло стать причиной недопонимания с правоохранителями и ухудшить его процессуальное положение и квалификацию вмененного ему преступления.

Мещанский суд Москвы арестовал Татера в августе 2024 г. «РИА Новости» сообщало, что американец разгромил номер в гостинице «Металлург», после чего пытался заселиться в Radisson в Москве, где оскорблял сотрудников отеля. Затем он оказал сопротивление прибывшим сотрудникам полиции. Татер позже отрицал, что вел себя подобным образом, отмечало агентство.  По версии следствия, Татера из-за его хулиганских действий доставили в столичный отдел полиции. Фигурант отказался предоставить документы, удостоверяющие его личность, после чего применил насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов.

Американец обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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