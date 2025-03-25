Напавшего на полицейского американца Татера освободили из СИЗО
Гражданин США Джозеф Татер, обвиняемый в нападении на полицейского, освобожден из СИЗО в Москве под подписку о невыезде, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Решение было принято в связи с тем, что совершенное преступление имеет среднюю степень тяжести и предельный срок ареста по ней – шесть месяцев – уже истек.
«Меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Татера Джозефа изменить на меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – указано в постановлении органа следствия.
По данным ТАСС, решение о смягчении меры пресечения Татеру было поддержано прокуратурой. Отмечается, что по документам местом регистрации американца указана одна из гостиниц Москвы. При этом гражданин США не признал вину, а также заявил о трудностях с коммуникацией с российскими силовиками при расследовании его дела. По словам обвиняемого, он не совершал насилия над сотрудником полиции, а попросил у начальника отделения дознания ОМВД России по Мещанскому району воды. Американец также считает, что отсутствие профессионального переводчика в ходе следствия могло стать причиной недопонимания с правоохранителями и ухудшить его процессуальное положение и квалификацию вмененного ему преступления.
Мещанский суд Москвы арестовал Татера в августе 2024 г. «РИА Новости» сообщало, что американец разгромил номер в гостинице «Металлург», после чего пытался заселиться в Radisson в Москве, где оскорблял сотрудников отеля. Затем он оказал сопротивление прибывшим сотрудникам полиции. Татер позже отрицал, что вел себя подобным образом, отмечало агентство. По версии следствия, Татера из-за его хулиганских действий доставили в столичный отдел полиции. Фигурант отказался предоставить документы, удостоверяющие его личность, после чего применил насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов.
Американец обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.