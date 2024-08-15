Суд арестовал американца по делу о насилии в отношении представителя власти
Мещанский суд Москвы арестовал гражданина США Джозефа Татера, обвиняемого в применении насилия в отношения представителя власти. Он отправлен под стражу до 14 октября. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Татеру вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
«РИА Новости» со ссылкой на имеющиеся в распоряжении судебные документы писали, что Татер разгромил номер в гостинице «Металлург», а затем пытался заселиться в Radisson в Москве, где оскорблял сотрудников отеля, поэтому они вызвали полицию. Татер позже отрицал, что вел себя подобным образом, отмечает агентство.
14 августа пресс-служба Следственного комитета России (СКР), не называя имени фигуранта, писала, что в Москве был задержан гражданин США по подозрению в применении насилия в отношении представителей власти. По версии следствия, ночью 12 августа американец был доставлен в столичный отдел полиции в связи совершением им хулиганских действий. Фигурант отказался предоставить документы, удостоверяющие его личность, после чего применил насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов. Мещанский суд Москвы 14 августа арестовал Татера на 15 суток, признав виновным по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).