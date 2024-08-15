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Суд арестовал американца по делу о насилии в отношении представителя власти

Ведомости

Мещанский суд Москвы арестовал гражданина США Джозефа Татера, обвиняемого в применении насилия в отношения представителя власти. Он отправлен под стражу до 14 октября. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Татеру вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

«РИА Новости» со ссылкой на имеющиеся в распоряжении судебные документы писали, что Татер разгромил номер в гостинице «Металлург», а затем пытался заселиться в Radisson в Москве, где оскорблял сотрудников отеля, поэтому они вызвали полицию. Татер позже отрицал, что вел себя подобным образом, отмечает агентство.

14 августа пресс-служба Следственного комитета России (СКР), не называя имени фигуранта, писала, что в Москве был задержан гражданин США по подозрению в применении насилия в отношении представителей власти. По версии следствия, ночью 12 августа американец был доставлен в столичный отдел полиции в связи совершением им хулиганских действий. Фигурант отказался предоставить документы, удостоверяющие его личность, после чего применил насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов. Мещанский суд Москвы 14 августа арестовал Татера на 15 суток, признав виновным по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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