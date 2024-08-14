Суд в Москве арестовал американца на 15 суток за мелкое хулиганство

Днем 14 августа московское управление Следственного комитета России сообщило о задержании гражданина США по подозрению в применении насилия в отношении представителей власти. По данным следствия, в ночь на 12 августа гражданина США доставили в отдел полиции Москвы из-за «совершения им хулиганских действий». Он отказался предоставлять документы, после чего применил насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов. Имя задержанного при этом не уточнялось.