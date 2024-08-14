Суд в Москве арестовал американца на 15 суток за мелкое хулиганство
Мещанский суд Москвы арестовал гражданина США Джозефа Татера по делу о мелком хулиганстве, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Татер был арестован на 15 суток по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Днем 14 августа московское управление Следственного комитета России сообщило о задержании гражданина США по подозрению в применении насилия в отношении представителей власти. По данным следствия, в ночь на 12 августа гражданина США доставили в отдел полиции Москвы из-за «совершения им хулиганских действий». Он отказался предоставлять документы, после чего применил насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов. Имя задержанного при этом не уточнялось.
Мещанским межрайонным следственным отделом было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Максимальное наказание по этой части – до пяти лет лишения свободы.
Летом 2021 г. Головинский суд Москвы приговорил американца Тревора Рида к 9 годам колонии по делу о применении насилия к представителю власти. Суд установил, что Рид напал на водителя полицейской машины и его напарника, когда его везли в отделение полиции.
В апреле 2022 г. Россия обменяла Рида на российского летчика Константина Ярошенко, который был приговорен к 20 годам тюрьмы в США. После возвращения Рид отправился на Украину, где участвовал в боевых действиях на украинской стороне.