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Суд в Москве арестовал американца на 15 суток за мелкое хулиганство

Ведомости

Мещанский суд Москвы арестовал гражданина США Джозефа Татера по делу о мелком хулиганстве, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Татер был арестован на 15 суток по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Днем 14 августа московское управление Следственного комитета России сообщило о задержании гражданина США по подозрению в применении насилия в отношении представителей власти. По данным следствия, в ночь на 12 августа гражданина США доставили в отдел полиции Москвы из-за «совершения им хулиганских действий». Он отказался предоставлять документы, после чего применил насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов. Имя задержанного при этом не уточнялось.

Мещанским межрайонным следственным отделом было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Максимальное наказание по этой части – до пяти лет лишения свободы.

Летом 2021 г. Головинский суд Москвы приговорил американца Тревора Рида к 9 годам колонии по делу о применении насилия к представителю власти. Суд установил, что Рид напал на водителя полицейской машины и его напарника, когда его везли в отделение полиции.

В апреле 2022 г. Россия обменяла Рида на российского летчика Константина Ярошенко, который был приговорен к 20 годам тюрьмы в США. После возвращения Рид отправился на Украину, где участвовал в боевых действиях на украинской стороне.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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