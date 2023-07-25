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Обменянный на Ярошенко американец Рид подорвался на мине в зоне спецоперации

Ведомости

Гражданин США Тревор Рид, который вернулся на родину в прошлом году в результате обмена заключенными с Россией, получил ранение на Украине и был госпитализирован, сообщает CNN. Информацию о ранении Рида подтвердил представитель госдепартамента.

В конце апреля 2022 г. Россия обменяла осужденного за применение насилия к представителю власти американца Рида на российского летчика Константина Ярошенко, который был приговорен к 20 годам тюрьмы в США. После возвращения на родину Рид решил отправиться на Украину, где он участвовал в боевых действиях на украинской стороне.

По данным издания The Messenger, которое ссылается на источники в Пентагоне, Рид подорвался на пехотной мине около двух недель назад и был госпитализирован в больницу в Киеве. При этом он просил, чтобы его перевели на лечение в американское учреждение в Германии или Польше.

О степени тяжести ранения Рида не сообщается, The Messenger лишь уточняет, что его задело осколками после взрыва. Источники издания отметили, что сразу после ранения Рид хотел вернуться в США, но не мог этого сделать из-за контракта с украинской армией, поэтому он просил правительство США его эвакуировать. По данным CNN, Рида уже перевезли на лечение в Германию.

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Как отмечает CNN, некоторые американские чиновники выразили беспокойство из-за ситуации вокруг Рида, поскольку это может негативно сказаться на переговорах об обмене заключенными между США и Россией, которые ведутся в настоящее время.

Летом 2021 г. Головинский суд Москвы признал Рида виновным в применении насилия к представителю власти. Ему назначили 9 лет колонии и штраф в 300 000 руб. в пользу потерпевших полицейских. Нападение произошло в августе 2019 г.: полиция приехала после жалобы жильцов дома на Ленинградском проспекте в Москве на нетрезвого мужчину, который поссорился с несколькими женщинами. По данным следствия, Рид напал на водителя полицейской машины и его напарника, когда его везли в отделение полиции.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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