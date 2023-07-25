Обменянный на Ярошенко американец Рид подорвался на мине в зоне спецоперации

Летом 2021 г. Головинский суд Москвы признал Рида виновным в применении насилия к представителю власти. Ему назначили 9 лет колонии и штраф в 300 000 руб. в пользу потерпевших полицейских. Нападение произошло в августе 2019 г.: полиция приехала после жалобы жильцов дома на Ленинградском проспекте в Москве на нетрезвого мужчину, который поссорился с несколькими женщинами. По данным следствия, Рид напал на водителя полицейской машины и его напарника, когда его везли в отделение полиции.