В США заявили о продолжении переговоров с Россией по освобождению Уилана

Пол Уилан был задержан в Москве в конце 2018 г. по подозрению в шпионаже. Защита утверждала, что американец стал жертвой провокации. Сам Уилан вину не признал. Сейчас он отбывает 16-летний срок в колонии строгого режима в Мордовии.