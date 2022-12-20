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Политика

В США заявили о продолжении переговоров с Россией по освобождению Уилана

Ведомости

США ведут с Москвой активные переговоры по освобождению осужденного за шпионаж американца Пола Уилана в рамках обмена заключенными, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы продолжаем вести с нашими российскими собеседниками активные обсуждения, направленные на обеспечение освобождения Пола. Я не буду вдаваться в детали этих обсуждений», — отметил он (цитата по ТАСС).

В августе стало известно, что Вашингтон предложил Москве обменять россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. 8 декабря в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен Грайнер на Бута. Перед обменом Грайнер и Бут были помилованы, им не придется отбывать наказание на территории своих стран.

Однако Уилан в схему обмена не попал. Как утверждает президент США Джо Байден, это произошло из-за того, что Москва относится к Уилану «иначе, чем к Грайнер». Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон про осужденного не забыл.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце 2018 г. по подозрению в шпионаже. Защита утверждала, что американец стал жертвой провокации. Сам Уилан вину не признал. Сейчас он отбывает 16-летний срок в колонии строгого режима в Мордовии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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