В США заявили о продолжении переговоров с Россией по освобождению Уилана
США ведут с Москвой активные переговоры по освобождению осужденного за шпионаж американца Пола Уилана в рамках обмена заключенными, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Мы продолжаем вести с нашими российскими собеседниками активные обсуждения, направленные на обеспечение освобождения Пола. Я не буду вдаваться в детали этих обсуждений», — отметил он (цитата по ТАСС).
В августе стало известно, что Вашингтон предложил Москве обменять россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. 8 декабря в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен Грайнер на Бута. Перед обменом Грайнер и Бут были помилованы, им не придется отбывать наказание на территории своих стран.
Однако Уилан в схему обмена не попал. Как утверждает президент США Джо Байден, это произошло из-за того, что Москва относится к Уилану «иначе, чем к Грайнер». Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон про осужденного не забыл.
Пол Уилан был задержан в Москве в конце 2018 г. по подозрению в шпионаже. Защита утверждала, что американец стал жертвой провокации. Сам Уилан вину не признал. Сейчас он отбывает 16-летний срок в колонии строгого режима в Мордовии.