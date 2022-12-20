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МИД: более 60 россиян отбывают наказание в США по несправедливым обвинениям

Ведомости

Более 60 россиян отбывают наказание в США по несправедливым обвинениям. Такое заявление в интервью «РИА Новости» сделал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

«Общее число российских граждан, по сути, взятых в заложники, превышает 60 человек», — сказал он.

По словам дипломата, власти США на протяжении многих лет «охотятся» за россиянами по всему миру. Граждан РФ задерживают по ложным обвинениям, а потом экстрадируют в США, где приговаривают к длительным тюремным срокам, они могут составлять десятки лет, уточнил Вершинин.

Он добавил, что эта тенденция в последнее время усиливается, и предостерег россиян, к которым может возникнуть «специфический интерес со стороны спецслужб и правоохранителей США», от поездок в недружественные страны. Замглавы МИДа заявил, что в отношении россиян в США работает «презумпция виновности по принципу «русский — значит, преступник».

Вершинин отметил, что посольство РФ в США, а также российские генконсульства в Хьюстоне и Нью-Йорке продолжают добиваться возвращения соотечественников в Россию.

8 декабря Виктор Бут, обвиненный властями США в незаконной торговле оружием, вернулся в Россию после состоявшегося в аэропорту Абу-Даби обмена заключенными с американской стороной. Из России в США улетела баскетболистка Бриттни Грайнер, которая была задержана в феврале 2022 г. в «Шереметьево» после того, как в ее ручной клади обнаружили картриджи к вейпу с добавлением масла гашиша. Перед обменом Грайнер и Бут были помилованы, им не придется отбывать наказание на территории своих стран.  

Бута арестовали в 2008 г. в Таиланде по запросу Вашингтона, ему предъявили обвинение в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Бут провел в заключении в Таиланде 2,5 года, а затем его экстрадировали в США, и суд в 2012 г. приговорил его к 25 годам тюрьмы. Россиянин свою вину категорически не признавал. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных