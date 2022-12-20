МИД: более 60 россиян отбывают наказание в США по несправедливым обвинениям
Более 60 россиян отбывают наказание в США по несправедливым обвинениям. Такое заявление в интервью «РИА Новости» сделал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
«Общее число российских граждан, по сути, взятых в заложники, превышает 60 человек», — сказал он.
По словам дипломата, власти США на протяжении многих лет «охотятся» за россиянами по всему миру. Граждан РФ задерживают по ложным обвинениям, а потом экстрадируют в США, где приговаривают к длительным тюремным срокам, они могут составлять десятки лет, уточнил Вершинин.
Он добавил, что эта тенденция в последнее время усиливается, и предостерег россиян, к которым может возникнуть «специфический интерес со стороны спецслужб и правоохранителей США», от поездок в недружественные страны. Замглавы МИДа заявил, что в отношении россиян в США работает «презумпция виновности по принципу «русский — значит, преступник».
Вершинин отметил, что посольство РФ в США, а также российские генконсульства в Хьюстоне и Нью-Йорке продолжают добиваться возвращения соотечественников в Россию.
8 декабря Виктор Бут, обвиненный властями США в незаконной торговле оружием, вернулся в Россию после состоявшегося в аэропорту Абу-Даби обмена заключенными с американской стороной. Из России в США улетела баскетболистка Бриттни Грайнер, которая была задержана в феврале 2022 г. в «Шереметьево» после того, как в ее ручной клади обнаружили картриджи к вейпу с добавлением масла гашиша. Перед обменом Грайнер и Бут были помилованы, им не придется отбывать наказание на территории своих стран.
Бута арестовали в 2008 г. в Таиланде по запросу Вашингтона, ему предъявили обвинение в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Бут провел в заключении в Таиланде 2,5 года, а затем его экстрадировали в США, и суд в 2012 г. приговорил его к 25 годам тюрьмы. Россиянин свою вину категорически не признавал.