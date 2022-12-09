Завершилась одна из самых громких современных историй пребывания в «американском плену»Находившегося в заключении с 2012 года россиянина Виктора Бута обменяли на американку Бриттни Грайнер
В аэропорту Абу-Даби состоялся обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер на российского бизнесмена Виктора Бута, объявил 8 декабря МИД России. Так завершилась многолетняя история попыток Москвы освободить россиянина из тюрьмы в США и вернуть его на родину.
Бута арестовали в 2008 г. в Таиланде по запросу Вашингтона, ему предъявили обвинение в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. В США посчитали, что бизнесмен хотел поставить ракеты класса «земля – воздух» повстанческой группировке FARC («Революционные вооруженные силы Колумбии»), которую в Штатах признали террористической. Бут провел в заключении в Таиланде 2,5 года, а затем его экстрадировали в США, и суд в 2012 г. приговорил его к 25 годам тюрьмы. Россиянин свою вину категорически не признавал.
Уже через несколько месяцев после приговора Минюст России направил запрос в США о передаче Бута для отбывания наказания на родину, но получил отказ. Защита бизнесмена еще несколько лет безуспешно пыталась оспорить приговор. В июне 2022 г. адвокат россиянина Стив Зиссу заявил, что здоровье Бута «ощутимо ухудшилось» из-за бактериальной инфекции, а Бюро тюрем практически ничего не сделало, чтобы оказать помощь.
Защитник подчеркивал, что обмен Бута является «вопросом жизни и смерти». Всего он провел в тюрьмах 13 лет. По словам дипломатов, Москва в течение продолжительного времени вела переговоры с США по освобождению гражданина России, но «Вашингтон категорически отказывался от диалога». «Тем не менее РФ продолжала активную работу по вызволению нашего соотечественника. В результате предпринятых усилий удалось договориться с американской стороной», – сообщили в ведомстве.
Бута удалось обменять на американскую баскетболистку, двукратную олимпийскую чемпионку Грайнер. Ее задержали в феврале 2022 г. в аэропорту «Шереметьево», после того как в ее ручной клади обнаружили картриджи к вейпу с добавлением масла гашиша. Уголовное дело было возбуждено по статье о контрабанде наркотиков, Химкинский суд приговорил Грайнер к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1 млн руб.
В суде американка заявила, что использовала марихуану в США с разрешения врачей вместо анальгетика. 4 ноября ее этапировали в колонию. В это время между Москвой и Вашингтоном шли переговоры, сообщил американский президент Джо Байден. Как рассказал журналистам представитель американской администрации 8 декабря, окончательная договоренность об обмене Грайнер на Бута была достигнута в последние 48 часов. «Бриттни была отправлена из колонии в Москву, а этим утром ее отправили в ОАЭ, где она была встречена представителями США», – сказал он.
Интересно, что решить наконец вопрос об обмене Грайнер на Бута удалось при посредничестве ОАЭ и Саудовской Аравии. Эти усилия возглавили президент ОАЭ шейх Мохаммед бен Заид и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, отмечается в совместном заявлении МИД двух стран. Байден поблагодарил ОАЭ за помощь в возвращении баскетболистки, но Саудовскую Аравию упоминать не стал. Суд США только 7 декабря закрыл дело против принца бин Салмана о его причастности к убийству в 2018 г. журналиста Джамаля Хашкаджи, посчитав, что принц имеет «суверенный иммунитет». Перед процедурой обмена в Абу-Даби и Бут, и Грайнер были помилованы главами двух государств. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала такой формат обмена успешным. Это дает обоим «возможность свободы передвижения, не говоря уже о моральном факторе, когда человек чувствует, что уголовное преследование в отношении его прекращено окончательно», сказала она. Москалькова считает состоявшийся обмен Бута «новогодним подарком».
С точки зрения международного права обмен корректен, говорит партнер адвокатского бюро NSP и эксперт по международному праву Сергей Гландин. По его словам, тяжесть и соразмерность преступлений при обмене имеет значение только в предварительных переговорах. В то же время в обмене по согласию двух стран могут быть не только формулы один к одному, но и иные. Про помилование же при договоренности об обмене речи не идет, формально – это осужденные лица для отбывания наказания на родине, говорит Гландин. Обмен не означает сигнала к качественному улучшению российско-американских отношений, говорит директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев. По его словам, похожие обмены происходили и в эпоху холодной войны и они не влияли сами по себе на логику противостояния Москвы и Вашингтона в целом. Эксперт отмечает, что для Байдена было принципиально важно вернуть баскетболистку домой, это было одним из его политических обещаний. В то же время вокруг Бута с Москвой шел многолетний жесткий торг, напоминает Рогулев.
Обмен заключенными между Россией и США не включил осужденного в Москве за шпионаж американца Пола Уилана. В Белом доме ожидают, что канал переговоров с РФ по его возвращению останется открытым. Представитель американской администрации подчеркнул, что США считают обмен Уилана «срочным делом», впрочем, вопрос еще не решен.
Политолог Евгений Минченко в свою очередь отметил, что возвращение Бута на родину (обмен произошел в формате 1:1) – это «сигнал, что вытаскивают граждан России»: «История с обменом очень мифологизирована, но факт того, что удалось обменять российского гражданина, воспринимается позитивно».