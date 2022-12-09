Завершилась одна из самых громких современных историй пребывания в «американском плену»

С точки зрения международного права обмен корректен, говорит партнер адвокатского бюро NSP и эксперт по международному праву Сергей Гландин. По его словам, тяжесть и соразмерность преступлений при обмене имеет значение только в предварительных переговорах. В то же время в обмене по согласию двух стран могут быть не только формулы один к одному, но и иные. Про помилование же при договоренности об обмене речи не идет, формально – это осужденные лица для отбывания наказания на родине, говорит Гландин. Обмен не означает сигнала к качественному улучшению российско-американских отношений, говорит директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев. По его словам, похожие обмены происходили и в эпоху холодной войны и они не влияли сами по себе на логику противостояния Москвы и Вашингтона в целом. Эксперт отмечает, что для Байдена было принципиально важно вернуть баскетболистку домой, это было одним из его политических обещаний. В то же время вокруг Бута с Москвой шел многолетний жесткий торг, напоминает Рогулев.