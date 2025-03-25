В Москве проходит церемония прощания с Ларисой Голубкиной
В московском храме святителя Николая на Трех Горах началась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной, передает «РИА Новости».
К прощальному залу подходят поклонники артистки с цветами. Венки в память о ней прислали министр обороны Андрей Белоусов, телеведущий Андрей Малахов, Следственный комитет РФ, Союз кинематографистов России и другие.
Голубкина умерла 22 марта после продолжительной болезни, ей было 85 лет. Актрису похоронят на Троекуровском кладбище. Соболезнования ее дочери Марии принес президент России Владимир Путин. По словам российского лидера, с именем и творчеством Голубкиной связаны незабываемые страницы отечественного театра и кинематографа.
Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 г. в Москве. Окончив в 1959 г. Московское музыкально-педагогическое училище, она поступила в ГИТИС и во время учебы начала сниматься в кино. Первая роль Голубкиной была в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». В 1964 г. актриса стала играть в Театре армии. Является заслуженной артисткой и народной артисткой РСФСР, удостоена ордена Дружбы, ордена «Ключ дружбы», двух орденов «Знак почета».