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В Москве проходит церемония прощания с Ларисой Голубкиной

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В московском храме святителя Николая на Трех Горах началась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной, передает «РИА Новости».

К прощальному залу подходят поклонники артистки с цветами. Венки в память о ней прислали министр обороны Андрей Белоусов, телеведущий Андрей Малахов, Следственный комитет РФ, Союз кинематографистов России и другие.

Голубкина умерла 22 марта после продолжительной болезни, ей было 85 лет. Актрису похоронят на Троекуровском кладбище. Соболезнования ее дочери Марии принес президент России Владимир Путин. По словам российского лидера, с именем и творчеством Голубкиной связаны незабываемые страницы отечественного театра и кинематографа.

Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 г. в Москве. Окончив в 1959 г. Московское музыкально-педагогическое училище, она поступила в ГИТИС и во время учебы начала сниматься в кино. Первая роль Голубкиной была в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». В 1964 г. актриса стала играть в Театре армии. Является заслуженной артисткой и народной артисткой РСФСР, удостоена ордена Дружбы, ордена «Ключ дружбы», двух орденов «Знак почета».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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