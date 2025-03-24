Путин выразил соболезнования дочери Голубкиной в связи со смертью актрисы
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования дочери советской и российской актрисы Ларисы Голубкиной Марии в связи со смертью ее матери, сообщает Кремль.
Российский лидер отметил, что с именем и творчеством Голубкиной связаны незабываемые страницы отечественного театра и кинематографа.
«Добрая, светлая память о народной артистке России Ларисе Голубкиной навсегда сохранится в сердцах родных и близких, коллег и друзей, многочисленных почитателей ее щедрого, самобытного дарования», – написал Путин.
Народная артистка РСФСР скончалась днем 22 марта в возрасте 85 лет. Информацию подтвердили в Центральном академическом театре российской армии, где с 1964 г. работала актриса. Там уточнили, что Голубкина умерла после продолжительной болезни.
Директор учреждения Милена Авимская сообщила, что церемония прощания с актрисой может пройти 25 марта в театре. Голубкина будет похоронена 25 марта на Троекуровском кладбище.
Актриса родилась 9 марта 1940 г. в Москве. В 1959 г. окончила Московское музыкально-педагогическое училище, затем поступила в ГИТИС и во время учебы начала сниматься в кино. Свою первую роль актриса исполнила в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». В 1964 г. Голубкина стала играть в Театре армии. Является заслуженной артисткой и народной артисткой РСФСР, удостоена ордена Дружбы, ордена «Ключ дружбы», двух орденов «Знак почета».