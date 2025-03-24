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Путин выразил соболезнования дочери Голубкиной в связи со смертью актрисы

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования дочери советской и российской актрисы Ларисы Голубкиной Марии в связи со смертью ее матери, сообщает Кремль.

Российский лидер отметил, что с именем и творчеством Голубкиной связаны незабываемые страницы отечественного театра и кинематографа.

«Добрая, светлая память о народной артистке России Ларисе Голубкиной навсегда сохранится в сердцах родных и близких, коллег и друзей, многочисленных почитателей ее щедрого, самобытного дарования», – написал Путин.

Народная артистка РСФСР скончалась днем 22 марта в возрасте 85 лет. Информацию подтвердили в Центральном академическом театре российской армии, где с 1964 г. работала актриса. Там уточнили, что Голубкина умерла после продолжительной болезни.

Директор учреждения Милена Авимская сообщила, что церемония прощания с актрисой может пройти 25 марта в театре. Голубкина будет похоронена 25 марта на Троекуровском кладбище.

Актриса родилась 9 марта 1940 г. в Москве. В 1959 г. окончила Московское музыкально-педагогическое училище, затем поступила в ГИТИС и во время учебы начала сниматься в кино. Свою первую роль актриса исполнила в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». В 1964 г. Голубкина стала играть в Театре армии. Является заслуженной артисткой и народной артисткой РСФСР, удостоена ордена Дружбы, ордена «Ключ дружбы», двух орденов «Знак почета».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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