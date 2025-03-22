Умерла народная артистка РСФСР Лариса Голубкина

Голубкина родилась 9 марта 1940 г. в Москве. В 1959 г. окончила Московское музыкально-педагогическое училище, затем поступила в ГИТИС и во время учебы начала сниматься в кино. Свою первую роль актриса исполнила в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». В 1964 г. Голубкина стала играть в Театре армии. Является заслуженной артисткой и народной артисткой РСФСР, удостоена ордена Дружбы, ордена «Ключ дружбы», двух орденов «Знак почета».