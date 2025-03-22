Умерла народная артистка РСФСР Лариса Голубкина
Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Лариса Голубкина умерла в возрасте 85 лет, сообщил телеведущий Андрей Малахов в своем Telegram-канале.
«Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда «Гусарской баллады», великолепная актриса Лариса Голубкина», – написал он.
Голубкина родилась 9 марта 1940 г. в Москве. В 1959 г. окончила Московское музыкально-педагогическое училище, затем поступила в ГИТИС и во время учебы начала сниматься в кино. Свою первую роль актриса исполнила в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». В 1964 г. Голубкина стала играть в Театре армии. Является заслуженной артисткой и народной артисткой РСФСР, удостоена ордена Дружбы, ордена «Ключ дружбы», двух орденов «Знак почета».
9 марта 2025 г. Голубкиной исполнилось 85 лет. В этот день президент России Владимир Путин поздравил актрису с юбилеем, заявив, что она в полной мере реализовала свой творческий потенциал «и в кино, и на эстраде, и на сцене <…> Центрального академического театра Российской армии».