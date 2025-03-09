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Путин поздравил народную артистку РФ Ларису Голубкину с юбилеем

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Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летним юбилеем актрису театра и кино, народную артистку РФ Ларису Голубкину. Телеграмма с пожеланиями опубликована на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что Голубкина в полной мере реализовала свой творческий потенциал «и в кино, и на эстраде, и на сцене <…> Центрального академического театра Российской армии».

«Миллионы ценителей искусства в нашей стране искренне восхищаются вашим самобытным и щедрым талантом, неподражаемым артистизмом и обаянием, прекрасными вокальными данными», – сказал Путин, обращаясь к имениннице.

Российский лидер пожелал Голубкиной здоровья, бодрости духа и всего самого доброго.

Лариса Голубкина родилась в Москве 9 марта 1940 г. В 1959 г. окончила Московское музыкальное педагогическое училище (дирижерско-хоровое отделение), после чего поступила на отделение музыкальной комедии в ГИТИС. В годы учебы начала сниматься в кино, ее дебютом стала роль в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». В 1964 г. Голубкина стала играть в Театре армии. Является заслуженной артисткой и народной артисткой РСФСР, удостоена ордена Дружбы, ордена «Ключ дружбы», двух орденов «Знак почета».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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