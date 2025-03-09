Путин поздравил народную артистку РФ Ларису Голубкину с юбилеем

Лариса Голубкина родилась в Москве 9 марта 1940 г. В 1959 г. окончила Московское музыкальное педагогическое училище (дирижерско-хоровое отделение), после чего поступила на отделение музыкальной комедии в ГИТИС. В годы учебы начала сниматься в кино, ее дебютом стала роль в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». В 1964 г. Голубкина стала играть в Театре армии. Является заслуженной артисткой и народной артисткой РСФСР, удостоена ордена Дружбы, ордена «Ключ дружбы», двух орденов «Знак почета».