Путин поздравил народную артистку РФ Ларису Голубкину с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летним юбилеем актрису театра и кино, народную артистку РФ Ларису Голубкину. Телеграмма с пожеланиями опубликована на сайте Кремля.
Глава государства подчеркнул, что Голубкина в полной мере реализовала свой творческий потенциал «и в кино, и на эстраде, и на сцене <…> Центрального академического театра Российской армии».
«Миллионы ценителей искусства в нашей стране искренне восхищаются вашим самобытным и щедрым талантом, неподражаемым артистизмом и обаянием, прекрасными вокальными данными», – сказал Путин, обращаясь к имениннице.
Российский лидер пожелал Голубкиной здоровья, бодрости духа и всего самого доброго.
Лариса Голубкина родилась в Москве 9 марта 1940 г. В 1959 г. окончила Московское музыкальное педагогическое училище (дирижерско-хоровое отделение), после чего поступила на отделение музыкальной комедии в ГИТИС. В годы учебы начала сниматься в кино, ее дебютом стала роль в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». В 1964 г. Голубкина стала играть в Театре армии. Является заслуженной артисткой и народной артисткой РСФСР, удостоена ордена Дружбы, ордена «Ключ дружбы», двух орденов «Знак почета».