Голубкину похоронят 25 марта на Троекуровском кладбище
Актрису Ларису Голубкину, о смерти которой в возрасте 85 лет стало известно на этой неделе, похоронят 25 марта на Троекуровском кладбище. Информацию об этом ТАСС подтвердила актриса Мария Миронова.
О смерти народной артистки РСФСР в возрасте 85 лет днем 22 марта сообщил телеведущий Андрей Малахов в своем Telegram-канале. Информацию также подтвердили в Центральном академическом театре Российской армии, где с 1964 г. работала актриса. Там уточнили, что Голубкина умерла после продолжительной болезни.
Директор учреждения Милена Авимская сообщила, что церемония прощания с актрисой может пройти 25 марта в театре.
Голубкина родилась 9 марта 1940 г. в Москве. В 1959 г. окончила Московское музыкально-педагогическое училище, затем поступила в ГИТИС и во время учебы начала сниматься в кино. Свою первую роль актриса исполнила в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». В 1964 г. Голубкина стала играть в Театре армии. Является заслуженной артисткой и народной артисткой РСФСР, удостоена ордена Дружбы, ордена «Ключ дружбы», двух орденов «Знак почета».