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Прощание с Голубкиной может пройти 25 марта в Театре Российской армии

Ведомости

Церемония прощания с актрисой Ларисой Голубкиной может пройти 25 марта в Центральном академическом театре Российской армии, сообщила ТАСС директор театра Милена Авимская.

О смерти народной артистки РСФСР в возрасте 85 лет стало известно днем 22 марта. Об этом рассказал телеведущий Андрей Малахов в своем Telegram-канале, информацию также подтвердили в театре.

«Да, думаю, в театре. Пока не точно, предположительно, во вторник», – сообщили агентству.

Голубкина умерла после продолжительной болезни, добавила Авимская. По словам источника ТАСС, у актрисы была лимфоплазмоцитарная лимфома, «из-за которой в последние годы у нее были проблемы со слухом и зрением». По данным «РИА Новости», в 2014 г. Голубкиной диагностировали онкологическое заболевание, первые курсы химиотерапии актриса прошла только в 2022 г. и смогла добиться временной ремиссии, но вскоре болезнь вернулась.

Голубкина родилась 9 марта 1940 г. в Москве. В 1959 г. окончила Московское музыкально-педагогическое училище, затем поступила в ГИТИС и во время учебы начала сниматься в кино. Свою первую роль актриса исполнила в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». В 1964 г. Голубкина стала играть в Театре армии. Является заслуженной артисткой и народной артисткой РСФСР, удостоена ордена Дружбы, ордена «Ключ дружбы», двух орденов «Знак почета».

9 марта 2025 г. Голубкиной исполнилось 85 лет. В этот день президент России Владимир Путин поздравил актрису с юбилеем, заявив, что она в полной мере реализовала свой творческий потенциал «и в кино, и на эстраде, и на сцене <…> Центрального академического театра Российской армии».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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