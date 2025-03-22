Прощание с Голубкиной может пройти 25 марта в Театре Российской армии

Голубкина умерла после продолжительной болезни, добавила Авимская. По словам источника ТАСС, у актрисы была лимфоплазмоцитарная лимфома, «из-за которой в последние годы у нее были проблемы со слухом и зрением». По данным «РИА Новости», в 2014 г. Голубкиной диагностировали онкологическое заболевание, первые курсы химиотерапии актриса прошла только в 2022 г. и смогла добиться временной ремиссии, но вскоре болезнь вернулась.