Прощание с Голубкиной может пройти 25 марта в Театре Российской армии
Церемония прощания с актрисой Ларисой Голубкиной может пройти 25 марта в Центральном академическом театре Российской армии, сообщила ТАСС директор театра Милена Авимская.
О смерти народной артистки РСФСР в возрасте 85 лет стало известно днем 22 марта. Об этом рассказал телеведущий Андрей Малахов в своем Telegram-канале, информацию также подтвердили в театре.
«Да, думаю, в театре. Пока не точно, предположительно, во вторник», – сообщили агентству.
Голубкина умерла после продолжительной болезни, добавила Авимская. По словам источника ТАСС, у актрисы была лимфоплазмоцитарная лимфома, «из-за которой в последние годы у нее были проблемы со слухом и зрением». По данным «РИА Новости», в 2014 г. Голубкиной диагностировали онкологическое заболевание, первые курсы химиотерапии актриса прошла только в 2022 г. и смогла добиться временной ремиссии, но вскоре болезнь вернулась.
Голубкина родилась 9 марта 1940 г. в Москве. В 1959 г. окончила Московское музыкально-педагогическое училище, затем поступила в ГИТИС и во время учебы начала сниматься в кино. Свою первую роль актриса исполнила в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». В 1964 г. Голубкина стала играть в Театре армии. Является заслуженной артисткой и народной артисткой РСФСР, удостоена ордена Дружбы, ордена «Ключ дружбы», двух орденов «Знак почета».
9 марта 2025 г. Голубкиной исполнилось 85 лет. В этот день президент России Владимир Путин поздравил актрису с юбилеем, заявив, что она в полной мере реализовала свой творческий потенциал «и в кино, и на эстраде, и на сцене <…> Центрального академического театра Российской армии».