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Число погибших из-за лесных пожаров в Южной Корее увеличилось до 26 человек

Ведомости

По меньшей мере 26 человек погибли в результате лесных пожаров в Южной Корее, еще 30 пострадали. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По данным правительства, из-за пожаров сгорело порядка 36 000 га леса. Около 37 000 человек были вынуждены покинуть свои дома.

26 марта Yonhap писало о 24 погибших. Огонь вспыхнул в уезде Санчхон в провинции Кенсан-Пукто 21 марта, на борьбу с ним были привлечены десятки пожарных вертолетов, около 5000 специалистов и 560 единиц техники, но возгорание распространилось по всему региону из-за сильного ветра. 26 марта в уезде Ыйсон разбился вертолет, задействованный при тушении пожара. Воздушное судно упало примерно в 180 км к юго-востоку от Сеула, пилот погиб.

Правительство Южной Кореи объявило режим стихийного бедствия в четырех районах юго-востока. Исполняющий обязанности президента страны Хан Док Су назвал лесные пожары самыми страшными в истории республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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