Число погибших из-за лесных пожаров в Южной Корее увеличилось до 26 человек

26 марта Yonhap писало о 24 погибших. Огонь вспыхнул в уезде Санчхон в провинции Кенсан-Пукто 21 марта, на борьбу с ним были привлечены десятки пожарных вертолетов, около 5000 специалистов и 560 единиц техники, но возгорание распространилось по всему региону из-за сильного ветра. 26 марта в уезде Ыйсон разбился вертолет, задействованный при тушении пожара. Воздушное судно упало примерно в 180 км к юго-востоку от Сеула, пилот погиб.