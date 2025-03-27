Суд разрешил основателю группы «Пасош» Мартичу въезд в Россию
Московский городской суд отменил решение о выдворении основателя группы «Пасош», гражданина Сербии Петара Мартича, ему разрешен въезд в Россию. Это следует из сообщения столичных судов общей юрисдикции.
В январе 2024 г. Мартич был признан виновным по ч. 2 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Помимо депортации, ему был назначен штраф в 20 000 руб.
Мартич на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщил 26 марта, что на него был наложен пятилетний запрет на въезд в Россию. Артист анонсировал новые концерты в стране.
До этого сольные концерты Мартича должны были пройти 6 и 7 марта в Москве, но они были перенесены на неопределенный срок. По словам музыканта, процедура снятия запрета на въезд в страну «занимает больше времени, чем должна и чем меня уверяли».
Мартич является российским музыкантом сербского происхождения, проживал в Москве с начала 2000-х. Основатель групп «Прыгай киска» и «Пасош» (распалась в 2021 г.).