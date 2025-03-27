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Суд разрешил основателю группы «Пасош» Мартичу въезд в Россию

Ведомости

Московский городской суд отменил решение о выдворении основателя группы «Пасош», гражданина Сербии Петара Мартича, ему разрешен въезд в Россию. Это следует из сообщения столичных судов общей юрисдикции.

В январе 2024 г. Мартич был признан виновным по ч. 2 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Помимо депортации, ему был назначен штраф в 20 000 руб.

Мартич на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщил 26 марта, что на него был наложен пятилетний запрет на въезд в Россию. Артист анонсировал новые концерты в стране.

До этого сольные концерты Мартича должны были пройти 6 и 7 марта в Москве, но они были перенесены на неопределенный срок. По словам музыканта, процедура снятия запрета на въезд в страну «занимает больше времени, чем должна и чем меня уверяли».

Мартич является российским музыкантом сербского происхождения, проживал в Москве с начала 2000-х. Основатель групп «Прыгай киска» и «Пасош» (распалась в 2021 г.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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