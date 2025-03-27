СК завершил расследование убийства женщины, тело которой спрятали в «Запорожце»
Дорогомиловский межрайонный следственный отдел следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК РФ по Москве завершил следственные действия по уголовному делу об убийстве женщины, тело которой обнаружили в раритетном автомобиле «Запорожец», принадлежащем актеру Гоше Куценко. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным следствия, в ночь с 18 на 19 января фигурант в состоянии алкогольного опьянения, находясь вблизи жилого дома на Кутузовском проспекте в Москве, в ходе конфликта нанес знакомой не менее 19 ножевых ранений. Женщина умерла от полученных повреждений на месте происшествия. После этого обвиняемый с целью сокрытия следов преступления переместил ее тело в автомобиль. Позднее стало известно, что машина принадлежала Куценко.
Сейчас предварительное следствие окончено. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено для передачи в суд.
20 января Дорогомиловский районный суд Москвы отправил в СИЗО Альберта Абдуллина, обвиняемого в убийстве женщины на Кутузовском проспекте. Абдуллин был ранее судим. Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ (убийство).
Куценко выразил соболезнования родственникам погибшей. На своей странице в Instagram