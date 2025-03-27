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СК завершил расследование убийства женщины, тело которой спрятали в «Запорожце»

Ведомости

Дорогомиловский межрайонный следственный отдел следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК РФ по Москве завершил следственные действия по уголовному делу об убийстве женщины, тело которой обнаружили в раритетном автомобиле «Запорожец», принадлежащем актеру Гоше Куценко. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, в ночь с 18 на 19 января фигурант в состоянии алкогольного опьянения, находясь вблизи жилого дома на Кутузовском проспекте в Москве, в ходе конфликта нанес знакомой не менее 19 ножевых ранений. Женщина умерла от полученных повреждений на месте происшествия. После этого обвиняемый с целью сокрытия следов преступления переместил ее тело в автомобиль. Позднее стало известно, что машина принадлежала Куценко.

Сейчас предварительное следствие окончено. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено для передачи в суд.

20 января Дорогомиловский районный суд Москвы отправил в СИЗО Альберта Абдуллина, обвиняемого в убийстве женщины на Кутузовском проспекте. Абдуллин был ранее судим. Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ (убийство).

Куценко выразил соболезнования родственникам погибшей. На своей странице в Instagram (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) он рассказал, что узнал о произошедшем на съемках в экспедиции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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