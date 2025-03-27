СК завершил расследование убийства женщины, тело которой спрятали в «Запорожце»

По данным следствия, в ночь с 18 на 19 января фигурант в состоянии алкогольного опьянения, находясь вблизи жилого дома на Кутузовском проспекте в Москве, в ходе конфликта нанес знакомой не менее 19 ножевых ранений. Женщина умерла от полученных повреждений на месте происшествия. После этого обвиняемый с целью сокрытия следов преступления переместил ее тело в автомобиль. Позднее стало известно, что машина принадлежала Куценко.