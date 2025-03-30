ВС разъяснил обязательства по оплате услуг ЖКХ за живущих отдельно детей

Прецедентом для этого дела стал спор между томским товариществом собственников жилья (ТСЖ) и местным жителем, который более пяти лет не платил коммунальные платежи, накопив долг почти в 445 000 руб. Суд частично удовлетворил иск, взыскав деньги с должника и его матери, которая жила с ним. Но суд, учитывая, что должник был несовершеннолетним, отметил, что задолженность должна быть взыскана с родителей, а не с ребенка. Поскольку нижестоящие суды не привлекли к делу отца должника, ВС отправил дело на пересмотр.