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ВС разъяснил обязательства по оплате услуг ЖКХ за живущих отдельно детей

Ведомости

Согласно определению судебной коллегии Верховного суда (ВС) России по гражданским делам, родители обязаны оплачивать коммунальные услуги и жилье за своих детей до их совершеннолетия, даже если они не проживают вместе. Об этом пишет «РИА Новости».

Агентство цитирует определение, согласно которому, если собственником жилого помещения (или доли в нем) является несовершеннолетний, то обязательство по оплате жилого помещения и коммунальных услуг возлагается на его родителей независимо от того, проживают ли они совместно с ребенком.

Также если несовершеннолетнему от 14 до 18 лет, он может самостоятельно платить за жилье и коммунальные услуги. Но если у него недостаточно средств, эта обязанность ложится на родителей.

Прецедентом для этого дела стал спор между томским товариществом собственников жилья (ТСЖ) и местным жителем, который более пяти лет не платил коммунальные платежи, накопив долг почти в 445 000 руб. Суд частично удовлетворил иск, взыскав деньги с должника и его матери, которая жила с ним. Но суд, учитывая, что должник был несовершеннолетним, отметил, что задолженность должна быть взыскана с родителей, а не с ребенка. Поскольку нижестоящие суды не привлекли к делу отца должника, ВС отправил дело на пересмотр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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