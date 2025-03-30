ВС разъяснил обязательства по оплате услуг ЖКХ за живущих отдельно детей
Согласно определению судебной коллегии Верховного суда (ВС) России по гражданским делам, родители обязаны оплачивать коммунальные услуги и жилье за своих детей до их совершеннолетия, даже если они не проживают вместе. Об этом пишет «РИА Новости».
Агентство цитирует определение, согласно которому, если собственником жилого помещения (или доли в нем) является несовершеннолетний, то обязательство по оплате жилого помещения и коммунальных услуг возлагается на его родителей независимо от того, проживают ли они совместно с ребенком.
Также если несовершеннолетнему от 14 до 18 лет, он может самостоятельно платить за жилье и коммунальные услуги. Но если у него недостаточно средств, эта обязанность ложится на родителей.
Прецедентом для этого дела стал спор между томским товариществом собственников жилья (ТСЖ) и местным жителем, который более пяти лет не платил коммунальные платежи, накопив долг почти в 445 000 руб. Суд частично удовлетворил иск, взыскав деньги с должника и его матери, которая жила с ним. Но суд, учитывая, что должник был несовершеннолетним, отметил, что задолженность должна быть взыскана с родителей, а не с ребенка. Поскольку нижестоящие суды не привлекли к делу отца должника, ВС отправил дело на пересмотр.