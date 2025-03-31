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В приложении «Метро Москвы» проводят технические работы

Ведомости

В работе личного кабинета приложения «Метро Москвы» могут возникать неполадки в связи с проведением технических работ, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

В ведомстве рассказали, что специалисты уже проводят работу над их скорейшим завершением. Уточняется, что все ранее купленные билеты продолжают действовать, также пользователи могут пополнить карту «Тройка» в кассах и терминалах на станциях московского метрополитена.

Оплата проезда на турникетах и валидаторах работает в штатном режиме, говорится в сообщении.

Неполадки в работе приложения «Метро Москвы» были зафиксированы на сайте сервиса Downdetector. Жалобы о работе приложения начали поступать с 5:45 мск. Из данных сервиса следует, что большее количество жалоб пользователей поступает в связи со сбоями в работе личного кабинета (36%), также сообщения о поступали о проблемах с работой мобильного приложения (29%), сервиса (22%) и сайта (8%).

24 марта в работе ряда сервисов в российском интернете произошел сбой. В Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора сообщили «Ведомостям», что неработоспособность ряда сервисов была связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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