В приложении «Метро Москвы» проводят технические работы

Неполадки в работе приложения «Метро Москвы» были зафиксированы на сайте сервиса Downdetector. Жалобы о работе приложения начали поступать с 5:45 мск. Из данных сервиса следует, что большее количество жалоб пользователей поступает в связи со сбоями в работе личного кабинета (36%), также сообщения о поступали о проблемах с работой мобильного приложения (29%), сервиса (22%) и сайта (8%).