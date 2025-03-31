В приложении «Метро Москвы» проводят технические работы
В работе личного кабинета приложения «Метро Москвы» могут возникать неполадки в связи с проведением технических работ, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
В ведомстве рассказали, что специалисты уже проводят работу над их скорейшим завершением. Уточняется, что все ранее купленные билеты продолжают действовать, также пользователи могут пополнить карту «Тройка» в кассах и терминалах на станциях московского метрополитена.
Оплата проезда на турникетах и валидаторах работает в штатном режиме, говорится в сообщении.
Неполадки в работе приложения «Метро Москвы» были зафиксированы на сайте сервиса Downdetector. Жалобы о работе приложения начали поступать с 5:45 мск. Из данных сервиса следует, что большее количество жалоб пользователей поступает в связи со сбоями в работе личного кабинета (36%), также сообщения о поступали о проблемах с работой мобильного приложения (29%), сервиса (22%) и сайта (8%).
24 марта в работе ряда сервисов в российском интернете произошел сбой. В Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора сообщили «Ведомостям», что неработоспособность ряда сервисов была связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои.