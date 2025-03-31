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В Москве легковой автомобиль рухнул с пятого этажа парковки

Ведомости

На Крылатской улице в Москве легковой автомобиль Volkswagen выехал с пятого этажа многоуровнего паркинга и рухнул вниз. За рулем находилась женщина, она погибла на месте. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.

По предварительным данным городского ГУ МВД, водитель нажала на газ вместо тормоза. После падения автомобиль загорелся, его потушили очевидцы огнетушителями до прибытия пожарных, передает ТАСС.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, в иномарке находилась 69-летняя женщина, которая не справилась с управлением во время движения задним ходом.

4 января автомобиль Volkswagen упал в реку с Лужнецкой набережной в Москве, водитель – мужчина 1981 г. р. - погиб. По данным ГАИ, водитель совершил наезд на ограждение, после чего автомобиль упал в реку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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