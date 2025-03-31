В Москве легковой автомобиль рухнул с пятого этажа парковки
На Крылатской улице в Москве легковой автомобиль Volkswagen выехал с пятого этажа многоуровнего паркинга и рухнул вниз. За рулем находилась женщина, она погибла на месте. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.
По предварительным данным городского ГУ МВД, водитель нажала на газ вместо тормоза. После падения автомобиль загорелся, его потушили очевидцы огнетушителями до прибытия пожарных, передает ТАСС.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, в иномарке находилась 69-летняя женщина, которая не справилась с управлением во время движения задним ходом.
4 января автомобиль Volkswagen упал в реку с Лужнецкой набережной в Москве, водитель – мужчина 1981 г. р. - погиб. По данным ГАИ, водитель совершил наезд на ограждение, после чего автомобиль упал в реку.