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Городские службы Москвы перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

Ведомости

1 и 2 апреля в Москве может выпасть свыше 70% месячной нормы осадков, также ожидается усиление ветра с порывами до 14 м/с. В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы переведены в режим повышенной готовности, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

«Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания», – рассказал Бирюков.

На улицах города организовано дежурство бригад и техники ГУП «Мосводосток». Привлечена также перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний.

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20 июня в Москве из-за непогоды объявили «оранжевый» уровень опасности. В столице временно закрыли парки культуры и отдыха, фестивальные площадки, а также Московский зоопарк. Департамент торговли и услуг Москвы обратился к ресторанам и кафе с летними верандами с просьбой укрепить все конструкции и временно прекратить эксплуатацию сезонных кафе.В галерее «Ведомостей» вспоминаем сильнейшие ураганы в столице за последние 26 лет.
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20 июня в Москве из-за непогоды объявили «оранжевый» уровень опасности. В столице временно закрыли парки культуры и отдыха, фестивальные площадки, а также Московский зоопарк. Департамент торговли и услуг Москвы обратился к ресторанам и кафе с летними верандами с просьбой укрепить все конструкции и временно прекратить эксплуатацию сезонных кафе.

В галерее «Ведомостей» вспоминаем сильнейшие ураганы в столице за последние 26 лет. / Михаил Терещенко / ТАСС

Власти столицы призвали горожан быть предельно внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковаться вблизи них.

В конце апреля 2024 г. в Москве наблюдался сильный ветер с порывами свыше 21 м/c. В результате более 100 деревьев в столице и Московской области были повалены, а часть крыши пятиэтажного дома недалеко от станции метро «Дубровка» сорвана. Из-за непогоды в городе закрывали парк Горького, «Сокольники» и Московский зоопарк. О пострадавших не сообщалось. 20 июня в столице из-за непогоды также объявили «оранжевый» уровень опасности. Как сообщал тогда дептранс, пострадали двое пассажиров трамвая – металлический лист, сорванный порывом ветра, влетел в вагон.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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