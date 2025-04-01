Городские службы Москвы перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды
1 и 2 апреля в Москве может выпасть свыше 70% месячной нормы осадков, также ожидается усиление ветра с порывами до 14 м/с. В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы переведены в режим повышенной готовности, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
«Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания», – рассказал Бирюков.
На улицах города организовано дежурство бригад и техники ГУП «Мосводосток». Привлечена также перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний.
Власти столицы призвали горожан быть предельно внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковаться вблизи них.
В конце апреля 2024 г. в Москве наблюдался сильный ветер с порывами свыше 21 м/c. В результате более 100 деревьев в столице и Московской области были повалены, а часть крыши пятиэтажного дома недалеко от станции метро «Дубровка» сорвана. Из-за непогоды в городе закрывали парк Горького, «Сокольники» и Московский зоопарк. О пострадавших не сообщалось. 20 июня в столице из-за непогоды также объявили «оранжевый» уровень опасности. Как сообщал тогда дептранс, пострадали двое пассажиров трамвая – металлический лист, сорванный порывом ветра, влетел в вагон.