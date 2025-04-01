Городские службы Москвы перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

В конце апреля 2024 г. в Москве наблюдался сильный ветер с порывами свыше 21 м/c. В результате более 100 деревьев в столице и Московской области были повалены, а часть крыши пятиэтажного дома недалеко от станции метро «Дубровка» сорвана. Из-за непогоды в городе закрывали парк Горького, «Сокольники» и Московский зоопарк. О пострадавших не сообщалось. 20 июня в столице из-за непогоды также объявили «оранжевый» уровень опасности. Как сообщал тогда дептранс, пострадали двое пассажиров трамвая – металлический лист, сорванный порывом ветра, влетел в вагон.