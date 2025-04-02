ВЦИОМ: среди россиян снизился запрос на женское представительство в политике
В российском обществе уже несколько лет снижается запрос на женское представительство в политике. К такому выводу пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам проведенного опроса. За увеличение числа женщин во власти выступают всего 26% респондентов – с 1998 г. эта группа сократилась почти двукратно с 45%.
В телефонном опросе участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Из них 21% считают, что женщин в политике должно быть меньше или вообще не должно быть. Это максимум с 2016 г. Еще 35% опрошенных считают нынешнее соотношение мужчин и женщин в этой сфере оптимальным.
«Запрос на женское представительство во власти снижается уже несколько лет подряд. Женщина-политик воспринимается скорее как исключение, чем как норма. Главная причина – в ценностном развороте нашего общества к традиционализму, начавшемся после 2014 г.», – пояснила эксперт департамента политических исследований ВЦИОМ Мария Григорьева.
Еще одна причина того, что у российской политики сегодня преимущественно «мужское лицо», – выросшая турбулентность жизни. Глобальная политическая и экономическая нестабильность делают более востребованными маскулинные качества, отмечает Григорьева.
В марте прошлого года Россия заняла 153-е место в мире по числу женщин в парламенте, подсчитало «РИА Новости» на основании открытых данных. Согласно исследованию, в целом средняя доля составила 26%. В России на тот момент доля женщин-парламентариев достигала 18%. При этом, согласно исследованию ВЦИОМа от июля 2024 г., 78% россиян положительно относятся к тому, что женщины занимаются политикой.