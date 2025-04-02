ВЦИОМ: среди россиян снизился запрос на женское представительство в политике

В телефонном опросе участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Из них 21% считают, что женщин в политике должно быть меньше или вообще не должно быть. Это максимум с 2016 г. Еще 35% опрошенных считают нынешнее соотношение мужчин и женщин в этой сфере оптимальным.