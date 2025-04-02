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ВЦИОМ: среди россиян снизился запрос на женское представительство в политике

Ведомости

В российском обществе уже несколько лет снижается запрос на женское представительство в политике. К такому выводу пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам проведенного опроса. За увеличение числа женщин во власти выступают всего 26% респондентов – с 1998 г. эта группа сократилась почти двукратно с 45%.

В телефонном опросе участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Из них 21% считают, что женщин в политике должно быть меньше или вообще не должно быть. Это максимум с 2016 г. Еще 35% опрошенных считают нынешнее соотношение мужчин и женщин в этой сфере оптимальным.

«Запрос на женское представительство во власти снижается уже несколько лет подряд. Женщина-политик воспринимается скорее как исключение, чем как норма. Главная причина – в ценностном развороте нашего общества к традиционализму, начавшемся после 2014 г.», – пояснила эксперт департамента политических исследований ВЦИОМ Мария Григорьева.

Еще одна причина того, что у российской политики сегодня преимущественно «мужское лицо», – выросшая турбулентность жизни. Глобальная политическая и экономическая нестабильность делают более востребованными маскулинные качества, отмечает Григорьева.

В марте прошлого года Россия заняла 153-е место в мире по числу женщин в парламенте, подсчитало «РИА Новости» на основании открытых данных. Согласно исследованию, в целом средняя доля составила 26%. В России на тот момент доля женщин-парламентариев достигала 18%. При этом, согласно исследованию ВЦИОМа от июля 2024 г., 78% россиян положительно относятся к тому, что женщины занимаются политикой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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