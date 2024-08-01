Почти 80% опрошенных россиян положительно относятся к женщинам в политике

С 2016 по 2024 г. уверенность россиян в том, что женщины должны участвовать в политике наравне с мужчинами, уменьшилась с 49 до 38%. Умеренное согласие с этим тезисом выразили 40% против 33% в 2016 г. Еще 18% скорее выступают против равноправного политического участия мужчин и женщин. В 2016 и 2019 гг. против выступили по 17%.