Почти 80% опрошенных россиян положительно относятся к женщинам в политике
Порядка 78% россиян, принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), положительно относятся к тому, что женщины занимаются политикой. Об этом сообщается на сайте центра.
Уровень одобрения участия женщин в политике увеличивается в зависимости от материальной обеспеченности опрошенных. Согласно исследованию, у россиян с низким материальным положением он составляет 72%, со средним показатель достигает 79%, с высоким – 82%.
На мнение респондентов также влияет уровень образования. Те, у кого есть высшее образование, в 80% случаев согласны, что женщины должны участвовать в принятии политических решений наравне с мужчинами. Среди россиян с низким уровнем образования такого мнения придерживаются 70%.
С 2016 по 2024 г. уверенность россиян в том, что женщины должны участвовать в политике наравне с мужчинами, уменьшилась с 49 до 38%. Умеренное согласие с этим тезисом выразили 40% против 33% в 2016 г. Еще 18% скорее выступают против равноправного политического участия мужчин и женщин. В 2016 и 2019 гг. против выступили по 17%.
Абсолютную поддержку гендерного равенства в политике высказывают четыре из десяти опрошенных женщин (42%) и каждый третий мужчина – 33%.
Хуже всего к к тому, что женщины занимаются политикой, относятся жители Северо-Кавказского федерального округа. За равноправие в политике в регионе выступают 55%, против – 38%. По России в целом поддержку гендерного равенства выразили 78%, против высказались 18%.
8 марта «РИА Новости» подсчитало на основании открытых данных, что Россия с долей женщин-парламентариев в 18% занимает 153-е место в мире по числу женщин в парламенте. Средняя доля женщин в парламентах разных стран мира составила 26% и только в шести странах на них приходится половина и больше мест.
5 марта в видеообращении к участникам Всероссийского женского форума президент России Владимир Путин сказал, что в России 40% руководящих должностей занимают женщины.
Глава российского государства также отметил огромный вклад женщин в достижение национальных целей развития России. По его словам, женщины играют большую роль в сферах здравоохранения, образования, науки, культуры, предпринимательства, государственного и муниципального управления.