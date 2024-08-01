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Почти 80% опрошенных россиян положительно относятся к женщинам в политике

Ведомости

Порядка 78% россиян, принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), положительно относятся к тому, что женщины занимаются политикой. Об этом сообщается на сайте центра.

Уровень одобрения участия женщин в политике увеличивается в зависимости от материальной обеспеченности опрошенных. Согласно исследованию, у россиян с низким материальным положением он составляет 72%, со средним показатель достигает 79%, с высоким – 82%.

На мнение респондентов также влияет уровень образования. Те, у кого есть высшее образование, в 80% случаев согласны, что женщины должны участвовать в принятии политических решений наравне с мужчинами. Среди россиян с низким уровнем образования такого мнения придерживаются 70%.

С 2016 по 2024 г. уверенность россиян в том, что женщины должны участвовать в политике наравне с мужчинами, уменьшилась с 49 до 38%. Умеренное согласие с этим тезисом выразили 40% против 33% в 2016 г. Еще 18% скорее выступают против равноправного политического участия мужчин и женщин. В 2016 и 2019 гг. против выступили по 17%.

Абсолютную поддержку гендерного равенства в политике высказывают четыре из десяти опрошенных женщин (42%) и каждый третий мужчина – 33%.

Хуже всего к к тому, что женщины занимаются политикой, относятся жители Северо-Кавказского федерального округа. За равноправие в политике в регионе выступают 55%, против – 38%. По России в целом поддержку гендерного равенства выразили 78%, против высказались 18%.

8 марта «РИА Новости» подсчитало на основании открытых данных, что Россия с долей женщин-парламентариев в 18% занимает 153-е место в мире по числу женщин в парламенте. Средняя доля женщин в парламентах разных стран мира составила 26% и только в шести странах на них приходится половина и больше мест.

5 марта в видеообращении к участникам Всероссийского женского форума президент России Владимир Путин сказал, что в России 40% руководящих должностей занимают женщины.

Глава российского государства также отметил огромный вклад женщин в достижение национальных целей развития России. По его словам, женщины играют большую роль в сферах здравоохранения, образования, науки, культуры, предпринимательства, государственного и муниципального управления.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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