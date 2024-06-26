В России почти сложилось гендерное равенство в руководстве компаний

В России почти сложилось гендерное равенство в руководстве компанийНо это игры статистики: женщины редко занимают высшие должности и зарабатывают меньше мужчин
В крупных и средних российских компаниях сейчас в статусе руководителя трудится 785 400 женщин – всего на 4,7% меньше, чем мужчин (их показатель – 824 000 человек), выяснила аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Причем в двух третях регионов (в 56 из 89) предпочтение отдается именно женщинам-руководителям, показал проведенный исследователями анализ.
В ходе исследования выяснилось еще два интересных факта: женщины, хотя и занимают руководящие позиции, редко поднимаются в самые верхние эшелоны власти в организациях – в высшем руководстве их в 2 раза меньше, чем мужчин (37 300 женщин против 69 400 мужчин). Кроме того, даже на пике карьеры они зарабатывают меньше представителей сильного пола, получая в среднем 155 400 руб. в месяц. Мужчины на аналогичных позициях зарабатывают 268 300 руб. в месяц, т. е. на 42,1% больше.
Для подсчетов аналитики FinExpertiza воспользовались данными Росстата по форме статистического наблюдения № 57-Т «Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям». Они оценивали юридические лица всех форм собственности, за исключением субъектов малого бизнеса и организаций, занимающихся финансами и страхованием, а также госуправлением и военной безопасностью. В выборку вошли все работники списочного состава, полностью отработавшие октябрь 2023 г., без учета сотрудников на больничных и в отпусках. Это лица, занимающие любые руководящие должности в организациях и их структурных подразделениях: директора (а также их заместители), управляющие, председатели, начальники отделов и департаментов, заведующие, главные бухгалтеры, главные механики, главные научные сотрудники.
«Ведомости» обсудили с экспертами, почему в России сложилась такая ситуация, что заставляет работодателей чаще продвигать женщин в руководство и почему женщины согласны работать за меньшие деньги, чем мужчины.