В России почти сложилось гендерное равенство в руководстве компаний

Для подсчетов аналитики FinExpertiza воспользовались данными Росстата по форме статистического наблюдения № 57-Т «Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям». Они оценивали юридические лица всех форм собственности, за исключением субъектов малого бизнеса и организаций, занимающихся финансами и страхованием, а также госуправлением и военной безопасностью. В выборку вошли все работники списочного состава, полностью отработавшие октябрь 2023 г., без учета сотрудников на больничных и в отпусках. Это лица, занимающие любые руководящие должности в организациях и их структурных подразделениях: директора (а также их заместители), управляющие, председатели, начальники отделов и департаментов, заведующие, главные бухгалтеры, главные механики, главные научные сотрудники.