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В России почти сложилось гендерное равенство в руководстве компаний

Но это игры статистики: женщины редко занимают высшие должности и зарабатывают меньше мужчин
Мария Подцероб
Freepik

В крупных и средних российских компаниях сейчас в статусе руководителя трудится 785 400 женщин – всего на 4,7% меньше, чем мужчин (их показатель – 824 000 человек), выяснила аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Причем в двух третях регионов (в 56 из 89) предпочтение отдается именно женщинам-руководителям, показал проведенный исследователями анализ.

В ходе исследования выяснилось еще два интересных факта: женщины, хотя и занимают руководящие позиции, редко поднимаются в самые верхние эшелоны власти в организациях – в высшем руководстве их в 2 раза меньше, чем мужчин (37 300 женщин против 69 400 мужчин). Кроме того, даже на пике карьеры они зарабатывают меньше представителей сильного пола, получая в среднем 155 400 руб. в месяц. Мужчины на аналогичных позициях зарабатывают 268 300 руб. в месяц, т. е. на 42,1% больше.

Для подсчетов аналитики FinExpertiza воспользовались данными Росстата по форме статистического наблюдения № 57-Т «Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям». Они оценивали юридические лица всех форм собственности, за исключением субъектов малого бизнеса и организаций, занимающихся финансами и страхованием, а также госуправлением и военной безопасностью. В выборку вошли все работники списочного состава, полностью отработавшие октябрь 2023 г., без учета сотрудников на больничных и в отпусках. Это лица, занимающие любые руководящие должности в организациях и их структурных подразделениях: директора (а также их заместители), управляющие, председатели, начальники отделов и департаментов, заведующие, главные бухгалтеры, главные механики, главные научные сотрудники.

«Ведомости» обсудили с экспертами, почему в России сложилась такая ситуация, что заставляет работодателей чаще продвигать женщин в руководство и почему женщины согласны работать за меньшие деньги, чем мужчины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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