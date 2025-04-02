Роскачество советует не искать хозяина найденной банковской карты в соцсетях
Не стоит искать хозяина найденной банковской карты через социальные сети или мессенджеры. Также не следует публиковать фотографии карты. Об этом рассказали RT в пресс-службе Роскачества.
«Цифры, имя владельца и срок действия – это конфиденциальная информация. Ее утечка может навредить человеку», – пояснили эксперты.
Мошенники могут среагировать быстрее хозяина и похитить деньги с карты по ее фотографии. Желание помочь тут приведет к потере человеком всех средств.
Если вы обнаружили чужую карту, лучше всего обратиться в банк, который ее выпустил. Обычно номер банка указан на обратной стороне карты. Сотрудник банка заблокирует карту и даст инструкции о дальнейших действиях. Также можно отнести карту в ближайшее отделение любого банка, сообщив, что она была найдена.
Важно помнить, что ни в коем случае нельзя использовать найденную карту для снятия наличных или покупок. За это грозит уголовный срок по ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием платежных средств). Статья предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.
1 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон о противодействии кибермошенничеству. Он позволит установить самозапрет на дистанционное оформление SIM-карт через «Госуслуги». Также появится функция ввести самозапрет и на массовые обзвоны через операторов связи.