Роскачество советует не искать хозяина найденной банковской карты в соцсетях

Если вы обнаружили чужую карту, лучше всего обратиться в банк, который ее выпустил. Обычно номер банка указан на обратной стороне карты. Сотрудник банка заблокирует карту и даст инструкции о дальнейших действиях. Также можно отнести карту в ближайшее отделение любого банка, сообщив, что она была найдена.