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Роскачество советует не искать хозяина найденной банковской карты в соцсетях

Ведомости

Не стоит искать хозяина найденной банковской карты через социальные сети или мессенджеры. Также не следует публиковать фотографии карты. Об этом рассказали RT в пресс-службе Роскачества.

«Цифры, имя владельца и срок действия – это конфиденциальная информация. Ее утечка может навредить человеку», – пояснили эксперты.

Мошенники могут среагировать быстрее хозяина и похитить деньги с карты по ее фотографии. Желание помочь тут приведет к потере человеком всех средств.

Если вы обнаружили чужую карту, лучше всего обратиться в банк, который ее выпустил. Обычно номер банка указан на обратной стороне карты. Сотрудник банка заблокирует карту и даст инструкции о дальнейших действиях. Также можно отнести карту в ближайшее отделение любого банка, сообщив, что она была найдена.

Важно помнить, что ни в коем случае нельзя использовать найденную карту для снятия наличных или покупок. За это грозит уголовный срок по ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием платежных средств). Статья предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.

1 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон о противодействии кибермошенничеству. Он позволит установить самозапрет на дистанционное оформление SIM-карт через «Госуслуги». Также появится функция ввести самозапрет и на массовые обзвоны через операторов связи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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