175 000 участников спецоперации получили помощь через фонд «Защитники Отечества»
Более 175 000 ветеранов спецоперации получили медицинскую помощь благодаря работе государственного фонда «Защитники Отечества». Об этом заявила статс-секретарь заместитель министра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева на круглом столе, посвященном двухлетию фонда и презентации проекта «Герои нашего времени».
«За два года направили более 28 млрд руб. на развертывание системы фонда. В 2025 г. федеральный бюджет предусматривает для него еще более 25 млрд руб.», – рассказала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Основным достижением проекта Цивилева назвала объединение военной и гражданской медицины. После возвращения из зоны спецоперации ветераны проходят углубленную диспансеризацию, заявила она.
3 апреля 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании фонда «Защитники Отечества». О создании такого фонда глава государства объявил 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию.
Фонд «Защитники Отечества» занимается всем спектром поддержки ветеранов спецоперации и семей погибших: психологической, медицинской помощью, помощью в трудоустройстве, развитием предпринимательства, повышением квалификации, организацией долговременного ухода на дому и т. д.