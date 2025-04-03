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ФАС предложила установить норматив продажи и покупки рыбы на бирже

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила установить нормативы продажи и покупки рыбы на бирже. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам анализа цен на минтай, треску, пикшу, сельдь и горбушу антимонопольщики выявили наличие до шести посредников в цепочке поставок. Их наценка может достигать 50%, а стоимость продукции на пути к покупателю возрастает в 2–3,5 раза.

«Предлагается сократить товаропроводящую цепочку и уменьшить количество посредников путем создания альтернативных методов реализации», – пояснили в ФАС.

В числе предложенных мер: введение нормативов продаж для рыбодобытчиков и минимальных объемов закупок для торговых сетей, регистрация внебиржевых сделок, развитие аквакультуры в ЦФО, развитие ярмарок, рыбных рынков и федеральных сетей магазинов рыбной продукции.

2 апреля стало известно, что ФАС проследит за сокращением сроков оплаты сетями скоропортящихся продуктов. Специалисты службы считают, что соблюдение новых условий повысит финансовую устойчивость поставщиков и обеспечит большую доступность продуктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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