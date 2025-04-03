ФАС предложила установить норматив продажи и покупки рыбы на бирже

По итогам анализа цен на минтай, треску, пикшу, сельдь и горбушу антимонопольщики выявили наличие до шести посредников в цепочке поставок. Их наценка может достигать 50%, а стоимость продукции на пути к покупателю возрастает в 2–3,5 раза.