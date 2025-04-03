ФАС предложила установить норматив продажи и покупки рыбы на бирже
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила установить нормативы продажи и покупки рыбы на бирже. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По итогам анализа цен на минтай, треску, пикшу, сельдь и горбушу антимонопольщики выявили наличие до шести посредников в цепочке поставок. Их наценка может достигать 50%, а стоимость продукции на пути к покупателю возрастает в 2–3,5 раза.
«Предлагается сократить товаропроводящую цепочку и уменьшить количество посредников путем создания альтернативных методов реализации», – пояснили в ФАС.
В числе предложенных мер: введение нормативов продаж для рыбодобытчиков и минимальных объемов закупок для торговых сетей, регистрация внебиржевых сделок, развитие аквакультуры в ЦФО, развитие ярмарок, рыбных рынков и федеральных сетей магазинов рыбной продукции.
2 апреля стало известно, что ФАС проследит за сокращением сроков оплаты сетями скоропортящихся продуктов. Специалисты службы считают, что соблюдение новых условий повысит финансовую устойчивость поставщиков и обеспечит большую доступность продуктов.