ФАС проследит за сокращением сроков оплаты сетями скоропортящихся продуктов
Федеральная антимонопольная служба РФ направила запросы в ассоциации и союзы производителей и поставщиков продовольственных товаров с целью проконтролировать сокращение сроков оплаты торговыми сетями поставляемых им скоропортящихся продуктов. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-служба ФАС.
ФАС уже рекомендовала торговым сетям предусмотреть новые сроки оплаты скоропортящихся продуктов питания в договорах с электронным документооборотом и рассмотреть возможность перехода на электронный документооборот в случае его отсутствия.
По мнению службы, соблюдение сетями указанной нормы окажет существенную поддержку производителям, что повысит доступность продовольственных товаров для граждан.
С 1 марта 2025 г. в силу вступили разработанные при участии ФАС поправки в Закон о торговле. Они предусматривают сокращение до четырех рабочих дней предельного срока оплаты продовольственных товаров со сроком годности пять и менее дней в случае, если в договоре поставки предусмотрен электронный документооборот. Ранее сети должны были оплачивать поставленные продукты питания со сроком годности менее 10 дней не позднее, чем через восемь рабочих дней с момента их получения.