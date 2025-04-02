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ФАС проследит за сокращением сроков оплаты сетями скоропортящихся продуктов

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба РФ направила запросы в ассоциации и союзы производителей и поставщиков продовольственных товаров с целью проконтролировать сокращение сроков оплаты торговыми сетями поставляемых им скоропортящихся продуктов. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-служба ФАС.

ФАС уже рекомендовала торговым сетям предусмотреть новые сроки оплаты скоропортящихся продуктов питания в договорах с электронным документооборотом и рассмотреть возможность перехода на электронный документооборот в случае его отсутствия.

По мнению службы, соблюдение сетями указанной нормы окажет существенную поддержку производителям, что повысит доступность продовольственных товаров для граждан.

С 1 марта 2025 г. в силу вступили разработанные при участии ФАС поправки в Закон о торговле. Они предусматривают сокращение до четырех рабочих дней предельного срока оплаты продовольственных товаров со сроком годности пять и менее дней в случае, если в договоре поставки предусмотрен электронный документооборот. Ранее сети должны были оплачивать поставленные продукты питания со сроком годности менее 10 дней не позднее, чем через восемь рабочих дней с момента их получения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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