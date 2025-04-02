ФАС проследит за сокращением сроков оплаты сетями скоропортящихся продуктов

С 1 марта 2025 г. в силу вступили разработанные при участии ФАС поправки в Закон о торговле. Они предусматривают сокращение до четырех рабочих дней предельного срока оплаты продовольственных товаров со сроком годности пять и менее дней в случае, если в договоре поставки предусмотрен электронный документооборот. Ранее сети должны были оплачивать поставленные продукты питания со сроком годности менее 10 дней не позднее, чем через восемь рабочих дней с момента их получения.