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В ВОЗ опровергли появление в России новой инфекции

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запросила у Роспотребнадзора данные о якобы новом вирусе на территории страны, информация о его появлении не подтвердилась. Об этом рассказал ТАСС глава офиса ВОЗ в Москве Батыр Бердыклычев.

По его словам, организация получила разъяснение Роспотребнадзора, что действительно было пять случаев на тот момент неизвестного заболевания. По итогам проведенного расследования, подтвержденного лабораторно, выяснилось, что эти случаи в Москве и Московской области являлись пневмонией, вызванной микоплазменной инфекцией.

«Это не новый вирус. И, конечно, количество случаев не представляет повышенного эпидемиологического риска», – уточнил Бердыклычев.

Он добавил, что ВОЗ находится в постоянном контакте с национальными органами здравоохранения, в том числе с Роспотребнадзором. В России налажена надежная система эпидемиологического надзора. Это важно, поскольку возможность возникновения новой пандемии существует. Нужно укреплять национальные системы для раннего распознавания таких вирусов, обмена информацией и координации усилий на международном уровне, заключил глава офиса организации.

29 марта Telegram-канал Shot сообщил о якобы появлении в России неизвестного вируса. Утверждалось, что зараженные «неделями страдают от высокой температуры и сильного кашля с кровью», а тесты на COVID-19 и грипп у них отрицательные. В тот же день Роспотребнадзор заявил, что взял под контроль эту информацию и запросил у Telegram-канала все имеющиеся данные. 31 марта ведомство отчиталось, что в стране не выявлено новых вирусов или вирусов со значимыми мутациями.

Позже Роспотребнадзор опубликовал ответ Telegram-канала на его запрос. Выяснилось, что Shot изначально сообщил о минимум двух случаях заболевания в Москве и Московской области, а после публикации в адрес редакции обратились еще минимум три человека с подобными симптомами. Пожелавшие остаться анонимными подписчики заявили, что им поставили диагноз «микоплазменная пневмония». Они не уточнили, где именно проводились лабораторные исследования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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