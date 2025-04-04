В ВОЗ опровергли появление в России новой инфекции
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запросила у Роспотребнадзора данные о якобы новом вирусе на территории страны, информация о его появлении не подтвердилась. Об этом рассказал ТАСС глава офиса ВОЗ в Москве Батыр Бердыклычев.
По его словам, организация получила разъяснение Роспотребнадзора, что действительно было пять случаев на тот момент неизвестного заболевания. По итогам проведенного расследования, подтвержденного лабораторно, выяснилось, что эти случаи в Москве и Московской области являлись пневмонией, вызванной микоплазменной инфекцией.
«Это не новый вирус. И, конечно, количество случаев не представляет повышенного эпидемиологического риска», – уточнил Бердыклычев.
Он добавил, что ВОЗ находится в постоянном контакте с национальными органами здравоохранения, в том числе с Роспотребнадзором. В России налажена надежная система эпидемиологического надзора. Это важно, поскольку возможность возникновения новой пандемии существует. Нужно укреплять национальные системы для раннего распознавания таких вирусов, обмена информацией и координации усилий на международном уровне, заключил глава офиса организации.
29 марта Telegram-канал Shot сообщил о якобы появлении в России неизвестного вируса. Утверждалось, что зараженные «неделями страдают от высокой температуры и сильного кашля с кровью», а тесты на COVID-19 и грипп у них отрицательные. В тот же день Роспотребнадзор заявил, что взял под контроль эту информацию и запросил у Telegram-канала все имеющиеся данные. 31 марта ведомство отчиталось, что в стране не выявлено новых вирусов или вирусов со значимыми мутациями.
Позже Роспотребнадзор опубликовал ответ Telegram-канала на его запрос. Выяснилось, что Shot изначально сообщил о минимум двух случаях заболевания в Москве и Московской области, а после публикации в адрес редакции обратились еще минимум три человека с подобными симптомами. Пожелавшие остаться анонимными подписчики заявили, что им поставили диагноз «микоплазменная пневмония». Они не уточнили, где именно проводились лабораторные исследования.