В ВОЗ опровергли появление в России новой инфекции

29 марта Telegram-канал Shot сообщил о якобы появлении в России неизвестного вируса. Утверждалось, что зараженные «неделями страдают от высокой температуры и сильного кашля с кровью», а тесты на COVID-19 и грипп у них отрицательные. В тот же день Роспотребнадзор заявил, что взял под контроль эту информацию и запросил у Telegram-канала все имеющиеся данные. 31 марта ведомство отчиталось, что в стране не выявлено новых вирусов или вирусов со значимыми мутациями.