Что известно о якобы обнаруженном в России «неизвестном вирусе»

29 марта Telegram-канал Shot со ссылкой на информацию подписчицы сообщил, что в России якобы появился неизвестный вирус. О подобных жалобах рассказывали и отдельные СМИ. Утверждалось, что заболевшие неделями страдают от высокой температуры и сильного кашля с кровью, при этом у них нет гриппа, а тест на коронавирус – отрицательный. Минздрав РФ и Роспотребнадзор опровергли появление неизвестной ранее болезни. Ведомства пояснили, что описанные в СМИ симптомы соответствуют бронхиту и пневмонии, а «неизвестный вирус» на самом деле мог быть микоплазменной инфекцией. При этом заместитель президента Российской академии образования и академик РАН Геннадий Онищенко назвал тех, кто распространяет информацию о якобы незнакомой болезни, «агентами ЦРУ». «Ведомости» собрали все известное по теме.