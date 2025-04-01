Что известно о якобы обнаруженном в России «неизвестном вирусе»В Telegram появились сообщения о незнакомой болезни с кровохарканьем, власти опровергают информацию
29 марта Telegram-канал Shot со ссылкой на информацию подписчицы сообщил, что в России якобы появился неизвестный вирус. О подобных жалобах рассказывали и отдельные СМИ. Утверждалось, что заболевшие неделями страдают от высокой температуры и сильного кашля с кровью, при этом у них нет гриппа, а тест на коронавирус – отрицательный. Минздрав РФ и Роспотребнадзор опровергли появление неизвестной ранее болезни. Ведомства пояснили, что описанные в СМИ симптомы соответствуют бронхиту и пневмонии, а «неизвестный вирус» на самом деле мог быть микоплазменной инфекцией. При этом заместитель президента Российской академии образования и академик РАН Геннадий Онищенко назвал тех, кто распространяет информацию о якобы незнакомой болезни, «агентами ЦРУ». «Ведомости» собрали все известное по теме.
Сообщения о появлении неизвестного вируса практически совпали с пятилетним «юбилеем» пандемии коронавируса. 31 января 2020 г. были выявлены два первых случаев заражения COVID-19 – в Тюмени и Забайкальском крае, а первый случай в Москве подтвердился 1 марта того же года. 21 марта 2025 г. федеральный оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщил о прекращении еженедельной публикации сводок о заболеваемости в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, а вирус перешел в разряд сезонных заболеваний.
Shot со ссылкой на слова подписчицы утверждал в субботу 29 марта, что неизвестная болезнь начинается со слабости, но через пару дней человек уже не в состоянии встать с кровати, температура тела может достигать 39 градусов. Сообщалось также, что спустя неделю после начала симптомов и приема антибиотиков приступы кашля сохраняются и сопровождаются кровью при отхаркивании. В заключении больным пишут «острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная – ОРВИ», отмечал Telegram-канал.
Вечером того же дня Роспотребнадзор заявил, что взял под контроль эти сообщения и запросил у администрации Telegram-канала всю имеющуюся информацию. Уже утром в понедельник 31 марта ведомство отчиталось, что в России не обнаружено новых вирусов или вирусов со значимыми мутациями. В Роспотребнадзоре подчеркнули стабильность эпидситуации в стране и столице по группе респираторных инфекций, включая ОРВИ, грипп, COVID-19 и внебольничные пневмонии, а также назвали обстановку «полностью контролируемой».
Позже 31 марта Роспотребнадзор опубликовал ответ Telegram-канала на запрос ведомства. Оказалось, что Shot изначально писал о минимум двух случаях заболевания в Москве и Московской области, а после публикации поста 29 марта в адрес редакции обратились еще минимум три человека с подобными симптомами. Пожелавшие остаться анонимными подписчики также сообщили Telegram-каналу, что им поставили диагноз «микоплазменная пневмония». Обратившиеся не уточнили, где именно проводились лабораторные исследования.
«Таким образом, официальный ответ редакции [Shot] подтверждает отсутствие эпидемиологических рисков в связи с пятью случаями заболевания, предположительно вызванными микоплазменной инфекцией, на территории Москвы и Московской области за неопределенный период», – заключил Роспотребнадзор.
Онищенко на брифинге «Национальной службы новостей» также опроверг появившиеся в СМИ слухи о новом заболевании. По его словам, распространенные Shot сведения ничем не подтверждаются и являются «классической информационно-террористической атакой». По мнению академика, владелец Telegram-канала является «двойным агентом, который прошел стажировку на курсах ЦРУ или в Прибалтике, или в Польше». Онищенко призвал Роскомнадзор обратить внимание на ситуацию.
Кандидат медицинских наук и главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро» Андрей Поздняков пояснил «Ведомостям», что при микоплазменной инфекции действительно могут возникать высокая температура и кашель с кровью, но это нетипичные симптомы. Зато именно такую симптоматику может показывать пневмококк.
«Когда же пневмококк попадает в ткани легких, поднимается высокая температура, начинается мощный интоксикационный синдром и возникает достаточно болезненный кашель, в том числе и с кровью. То есть бактериальные инфекции, в частности пневмококк, очень спокойно дают такую симптоматику», – отметил Поздняков.
Он подчеркнул, что говорить о «неизвестном вирусе» только на основании отрицательных тестов на грипп и COVID-19 нельзя.
«Нужно в первую очередь исключать бактериальные инфекции, особенно пневмококковую. Также как минимум нужно исключить атипичные инфекции — микоплазменную, хламидийную, где кашель с кровью может фигурировать, хотя это и нечастый симптом. Поэтому говорить о "неизвестном вирусе" не нужно. Для точного диагноза нужны данные о полном обследовании пациентов, которое в стационаре должно быть более комплексным, чем на амбулаторном этапе», – рассказал врач.
Кашель с кровью бывает при разных ситуациях, например, при травме, запущенной пневмонии, при развитии рака легкого или определенных формах туберкулеза, отметил ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии Пироговского университета Алексей Решетун.
«То есть вот этот симптом, как кашель с кровью, он может встречаться как в результате каких-то внешних воздействий на легкое, так и в результате внутренних патологических процессов, которые происходят внутри легочной ткани», – пояснил эксперт.