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Что известно о якобы обнаруженном в России «неизвестном вирусе»

В Telegram появились сообщения о незнакомой болезни с кровохарканьем, власти опровергают информацию
Екатерина Щербинина
Екатерина Дорофеева
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

29 марта Telegram-канал Shot со ссылкой на информацию подписчицы сообщил, что в России якобы появился неизвестный вирус. О подобных жалобах рассказывали и отдельные СМИ. Утверждалось, что заболевшие неделями страдают от высокой температуры и сильного кашля с кровью, при этом у них нет гриппа, а тест на коронавирус – отрицательный. Минздрав РФ и Роспотребнадзор опровергли появление неизвестной ранее болезни. Ведомства пояснили, что описанные в СМИ симптомы соответствуют бронхиту и пневмонии, а «неизвестный вирус» на самом деле мог быть микоплазменной инфекцией. При этом заместитель президента Российской академии образования и академик РАН Геннадий Онищенко назвал тех, кто распространяет информацию о якобы незнакомой болезни, «агентами ЦРУ». «Ведомости» собрали все известное по теме.

Сообщения о появлении неизвестного вируса практически совпали с пятилетним «юбилеем» пандемии коронавируса. 31 января 2020 г. были выявлены два первых случаев заражения COVID-19 – в Тюмени и Забайкальском крае, а первый случай в Москве подтвердился 1 марта того же года. 21 марта 2025 г. федеральный оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщил о прекращении еженедельной публикации сводок о заболеваемости в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, а вирус перешел в разряд сезонных заболеваний.

Shot со ссылкой на слова подписчицы утверждал в субботу 29 марта, что неизвестная болезнь начинается со слабости, но через пару дней человек уже не в состоянии встать с кровати, температура тела может достигать 39 градусов. Сообщалось также, что спустя неделю после начала симптомов и приема антибиотиков приступы кашля сохраняются и сопровождаются кровью при отхаркивании. В заключении больным пишут «острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная – ОРВИ», отмечал Telegram-канал.

Вечером того же дня Роспотребнадзор заявил, что взял под контроль эти сообщения и запросил у администрации Telegram-канала всю имеющуюся информацию. Уже утром в понедельник 31 марта ведомство отчиталось, что в России не обнаружено новых вирусов или вирусов со значимыми мутациями. В Роспотребнадзоре подчеркнули стабильность эпидситуации в стране и столице по группе респираторных инфекций, включая ОРВИ, грипп, COVID-19 и внебольничные пневмонии, а также назвали обстановку «полностью контролируемой».

Позже 31 марта Роспотребнадзор опубликовал ответ Telegram-канала на запрос ведомства. Оказалось, что Shot изначально писал о минимум двух случаях заболевания в Москве и Московской области, а после публикации поста 29 марта в адрес редакции обратились еще минимум три человека с подобными симптомами. Пожелавшие остаться анонимными подписчики также сообщили Telegram-каналу, что им поставили диагноз «микоплазменная пневмония». Обратившиеся не уточнили, где именно проводились лабораторные исследования.

При появлении первый сообщений про якобы заболевших «мощным» вирусом «Ведомости» еще в конце февраля попробовали разобраться, что же это за новая болезнь. Ни Роспотребнадзор, ни столичный депздрав, ни инфекционисты, ни опрошенные врачи ничего подобного, как описывали СМИ, не встречали.

«Таким образом, официальный ответ редакции [Shot] подтверждает отсутствие эпидемиологических рисков в связи с пятью случаями заболевания, предположительно вызванными микоплазменной инфекцией, на территории Москвы и Московской области за неопределенный период», – заключил Роспотребнадзор.

Онищенко на брифинге «Национальной службы новостей» также опроверг появившиеся в СМИ слухи о новом заболевании. По его словам, распространенные Shot сведения ничем не подтверждаются и являются «классической информационно-террористической атакой». По мнению академика, владелец Telegram-канала является «двойным агентом, который прошел стажировку на курсах ЦРУ или в Прибалтике, или в Польше». Онищенко призвал Роскомнадзор обратить внимание на ситуацию.

Кандидат медицинских наук и главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро» Андрей Поздняков пояснил «Ведомостям», что при микоплазменной инфекции действительно могут возникать высокая температура и кашель с кровью, но это нетипичные симптомы. Зато именно такую симптоматику может показывать пневмококк.

«Когда же пневмококк попадает в ткани легких, поднимается высокая температура, начинается мощный интоксикационный синдром и возникает достаточно болезненный кашель, в том числе и с кровью. То есть бактериальные инфекции, в частности пневмококк, очень спокойно дают такую симптоматику», – отметил Поздняков.

Он подчеркнул, что говорить о «неизвестном вирусе» только на основании отрицательных тестов на грипп и COVID-19 нельзя.

«Нужно в первую очередь исключать бактериальные инфекции, особенно пневмококковую. Также как минимум нужно исключить атипичные инфекции — микоплазменную, хламидийную, где кашель с кровью может фигурировать, хотя это и нечастый симптом. Поэтому говорить о "неизвестном вирусе" не нужно. Для точного диагноза нужны данные о полном обследовании пациентов, которое в стационаре должно быть более комплексным, чем на амбулаторном этапе», – рассказал врач.

Кашель с кровью бывает при разных ситуациях, например, при травме, запущенной пневмонии, при развитии рака легкого или определенных формах туберкулеза, отметил ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии Пироговского университета Алексей Решетун.

«То есть вот этот симптом, как кашель с кровью, он может встречаться как в результате каких-то внешних воздействий на легкое, так и в результате внутренних патологических процессов, которые происходят внутри легочной ткани», – пояснил эксперт.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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