Роспотребнадзор рассказал о контроле сообщений про неизвестный вирус

В 2024 г. появлялись сообщения о предполагаемой «болезни X». Они обсуждалась на форуме в Давосе в январе 2024 г. Заявлялось, что такая болезнь может привести к в 20 раз большей смертности, чем коронавирус. «Болезнь Х» – теоретически неизвестный патоген, который может вызвать пандемию или эпидемию. Термин появился в 2018 г. для обозначения заболеваний, которые требуют срочной разработки лекарств при их появлении.