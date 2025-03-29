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Роспотребнадзор рассказал о контроле сообщений про неизвестный вирус

Ведомости

Роспотребнадзор взял под контроль сообщения о случаях заболевания неизвестным вирусом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль сообщения о случаях заболевания якобы неизвестным вирусом, которые были распространены в Telegram-канале», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что у администрации канала запрашивается вся имеющаяся информация, связанная с публикацией.

Речь идет о сообщении в канале Shot днем 29 марта. Согласно публикации, в России «появился неизвестный вирус», от которого заболевшие «неделями страдают от высокой температуры и сильного кашля с кровью, при этом у них отрицательные тесты на COVID и грипп».

По данным Shot, заболевание начинается со слабости, но через пару дней вирус «срубает и невозможно встать с кровати». «В сопровождении температуры до 39 градусов россияне отмечают сильнейший кашель до слез», – говорится в сообщении.

В 2024 г. появлялись сообщения о предполагаемой «болезни X». Они обсуждалась на форуме в Давосе в январе 2024 г. Заявлялось, что такая болезнь может привести к в 20 раз большей смертности, чем коронавирус. «Болезнь Х» – теоретически неизвестный патоген, который может вызвать пандемию или эпидемию. Термин появился в 2018 г. для обозначения заболеваний, которые требуют срочной разработки лекарств при их появлении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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