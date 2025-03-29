Роспотребнадзор рассказал о контроле сообщений про неизвестный вирус
Роспотребнадзор взял под контроль сообщения о случаях заболевания неизвестным вирусом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль сообщения о случаях заболевания якобы неизвестным вирусом, которые были распространены в Telegram-канале», – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что у администрации канала запрашивается вся имеющаяся информация, связанная с публикацией.
Речь идет о сообщении в канале Shot днем 29 марта. Согласно публикации, в России «появился неизвестный вирус», от которого заболевшие «неделями страдают от высокой температуры и сильного кашля с кровью, при этом у них отрицательные тесты на COVID и грипп».
По данным Shot, заболевание начинается со слабости, но через пару дней вирус «срубает и невозможно встать с кровати». «В сопровождении температуры до 39 градусов россияне отмечают сильнейший кашель до слез», – говорится в сообщении.
В 2024 г. появлялись сообщения о предполагаемой «болезни X». Они обсуждалась на форуме в Давосе в январе 2024 г. Заявлялось, что такая болезнь может привести к в 20 раз большей смертности, чем коронавирус. «Болезнь Х» – теоретически неизвестный патоген, который может вызвать пандемию или эпидемию. Термин появился в 2018 г. для обозначения заболеваний, которые требуют срочной разработки лекарств при их появлении.