Федеральный оперштаб прекратит публикацию сводок о заболеваемости COVID-19

18 марта стало известно, что в России сохраняется динамика снижения заболеваемости COVID-19. За прошедшую неделю было зарегистрировано 3800 случаев, что на 14,6% меньше, чем на предыдущей. Об этом «Ведомостям» рассказали в Роспотребнадзоре.