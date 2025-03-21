Федеральный оперштаб прекратит публикацию сводок о заболеваемости COVID-19
Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщил о прекращении еженедельной публикации сводок о заболеваемости COVID-19, передает портал Объясняем.рф.
В оперштабе сообщили, что такое решение было принято в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабилизировалась. Вирус перешел в разряд сезонных заболеваний, говорится в сообщении.
Сообщается также, что, несмотря на прекращение публикации сводок, Роспотребнадзор продолжит работу по мониторингу эпидемиологической ситуации в стране в оперативном режиме.
18 марта стало известно, что в России сохраняется динамика снижения заболеваемости COVID-19. За прошедшую неделю было зарегистрировано 3800 случаев, что на 14,6% меньше, чем на предыдущей. Об этом «Ведомостям» рассказали в Роспотребнадзоре.
Тем не менее сообщалось, что сохраняется высокая активность вирусов гриппа. В частности, лидирующее положение в структуре респираторных вирусов сохраняет грипп B и A(H1N1). Среди вирусов негриппозной этиологии преобладают риновирусы и РС-вирусы.