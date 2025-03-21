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Федеральный оперштаб прекратит публикацию сводок о заболеваемости COVID-19

Ведомости

Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщил о прекращении еженедельной публикации сводок о заболеваемости COVID-19, передает портал Объясняем.рф. 

В оперштабе сообщили, что такое решение было принято в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабилизировалась. Вирус перешел в разряд сезонных заболеваний, говорится в сообщении.

Сообщается также, что, несмотря на прекращение публикации сводок, Роспотребнадзор продолжит работу по мониторингу эпидемиологической ситуации в стране в оперативном режиме.

18 марта стало известно, что в России сохраняется динамика снижения заболеваемости COVID-19. За прошедшую неделю было зарегистрировано 3800 случаев, что на 14,6% меньше, чем на предыдущей. Об этом «Ведомостям» рассказали в Роспотребнадзоре.

Тем не менее сообщалось, что сохраняется высокая активность вирусов гриппа. В частности, лидирующее положение в структуре респираторных вирусов сохраняет грипп B и A(H1N1). Среди вирусов негриппозной этиологии преобладают риновирусы и РС-вирусы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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