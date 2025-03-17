В России сохраняется высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
В течение последних трех недель в России сохраняется высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщили «Ведомостям» в Роспотребнадзоре.
В сообщении говорится, что в неделю регистрируется более 1,1 млн заболевших, но при этом в трети регионов фиксируется снижение уровня заболеваемости.
В России сохраняется высокая активность вирусов гриппа. В частности, лидирующее положение в структуре респираторных вирусов сохраняет грипп B и A(H1N1). Среди вирусов негриппозной этиологии преобладают риновирусы и РС-вирусы.
Сохраняется динамика снижения заболеваемости COVID-19. За прошедшую неделю было зарегистрировано 3800 случаев, что на 14,6% меньше, чем на предыдущей.
В связи с повышенной заболеваемостью был приостановлен учебный процесс в некоторых образовательных учреждениях. В течении прошедшей неделе было закрыто 462 школы, 162 детских дошкольных учреждений, 11 школ-интернатов и одно ПТУ.
Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, говорится в сообщении.
4 марта федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что с 24 февраля по 2 марта в России снизилась заболеваемость коронавирусом на 10,8% по сравнению с прошлой неделей. При этом выздоровело на 18,6% меньше в сравнении с предыдущей неделей, всего 5707 человек.