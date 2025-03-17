В России сохраняется высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

4 марта федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что с 24 февраля по 2 марта в России снизилась заболеваемость коронавирусом на 10,8% по сравнению с прошлой неделей. При этом выздоровело на 18,6% меньше в сравнении с предыдущей неделей, всего 5707 человек.