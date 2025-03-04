В России заболеваемость коронавирусом снизилась на 10,8%
В России с 24 февраля по 2 марта снизилась заболеваемость коронавирусом на 10,8% по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщил Федеральный Оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
При этом выздоровело на 18,6% меньше в сравнении с предыдущей неделей, всего 5707 человек. Случаи госпитализации увеличились на 1,8% до 854 человека, следует из сообщения.
Увеличение заболеваемости зафиксировано в 26 регионах. Умерло за неделю 16 человек.
В конце февраля в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что риск передачи нового китайского коронавируса HKU5 человеку остается низким.