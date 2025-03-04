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В России заболеваемость коронавирусом снизилась на 10,8%

Ведомости

В России с 24 февраля по 2 марта снизилась заболеваемость коронавирусом на 10,8% по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщил Федеральный Оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

При этом выздоровело на 18,6% меньше в сравнении с предыдущей неделей, всего 5707 человек. Случаи госпитализации увеличились на 1,8% до 854 человека, следует из сообщения.

Увеличение заболеваемости зафиксировано в 26 регионах. Умерло за неделю 16 человек.

В конце февраля в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что риск передачи нового китайского коронавируса HKU5 человеку остается низким.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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