Роспотребнадзор оценил риск заражения человека китайским коронавирусом HKU5
Риск передачи нового китайского коронавируса HKU5 человеку остается низким. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора РФ.
По информации ведомства, группа китайских ученых выявила у летучих мышей новую разновидность коронавируса HKU5 с возможным риском передачи к человеку. Сейчас специалисты научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора изучают эту новую линию коронавируса.
«В настоящее время риск передачи коронавируса HKU5 от животных к человеку остаетя низким, однако продолжение мониторинга и исследований необходимо для обеспечения безопасности и готовности к возможным вызовам в будущем», – пояснили в Роспотребнадзоре.
Госсекретарь США Марко Рубио 21 февраля выразил поддержку гипотезе о том, что коронавирус мог распространиться по миру в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане. По его мнению, кто-то мог заразиться вирусом в лаборатории, а затем распространить его по стране, после чего он начал распространяться по всему миру.