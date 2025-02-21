Роспотребнадзор оценил риск заражения человека китайским коронавирусом HKU5

Госсекретарь США Марко Рубио 21 февраля выразил поддержку гипотезе о том, что коронавирус мог распространиться по миру в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане. По его мнению, кто-то мог заразиться вирусом в лаборатории, а затем распространить его по стране, после чего он начал распространяться по всему миру.