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Госсекретарь США заявил о вероятной утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане

Ведомости

Государственный секретарь США Марко Рубио поддерживает теорию о том, что коронавирус распространился по миру из-за утечки в лаборатории Уханя в Китае. Об этом он заявил в интервью журналистке Кэтрин Херридж, размещенном в соцсети X.

«Вероятнее всего, в Китае заигрались с вирусом, кто-то подхватил его в лаборатории, потом он распространился по Китаю, а затем и по всему миру», – уточнил Рубио.

31 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа считает версию возникновения COVID-19 в результате утечки из лаборатории Уханя подтвержденным фактом. 26 ноября 2024 г. американские СМИ писали, что ЦРУ изменило точку зрения о причинах возникновения коронавируса и считает более вероятной версией утечку из лаборатории.

Bloomberg сообщал, что новый взгляд ЦРУ сближает управление с ФБР и министерством энергетики, которые связывают происхождение вируса с лабораторией. Другие американские агентства считают, что первоначальное заражение было вызвано естественным контактом с животным.

Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Ухань. Постепенно вирус распространился по многим странам мира, а в марте 2020 г. Всемирная организация здравоохранения объявила происходящее пандемией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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