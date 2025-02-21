Госсекретарь США заявил о вероятной утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане
Государственный секретарь США Марко Рубио поддерживает теорию о том, что коронавирус распространился по миру из-за утечки в лаборатории Уханя в Китае. Об этом он заявил в интервью журналистке Кэтрин Херридж, размещенном в соцсети X.
«Вероятнее всего, в Китае заигрались с вирусом, кто-то подхватил его в лаборатории, потом он распространился по Китаю, а затем и по всему миру», – уточнил Рубио.
31 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа считает версию возникновения COVID-19 в результате утечки из лаборатории Уханя подтвержденным фактом. 26 ноября 2024 г. американские СМИ писали, что ЦРУ изменило точку зрения о причинах возникновения коронавируса и считает более вероятной версией утечку из лаборатории.
Bloomberg сообщал, что новый взгляд ЦРУ сближает управление с ФБР и министерством энергетики, которые связывают происхождение вируса с лабораторией. Другие американские агентства считают, что первоначальное заражение было вызвано естественным контактом с животным.
Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Ухань. Постепенно вирус распространился по многим странам мира, а в марте 2020 г. Всемирная организация здравоохранения объявила происходящее пандемией.