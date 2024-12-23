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Глава Роспотребнадзора: доказательств лабораторного происхождения COVID-19 нет

Ведомости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на данный момент нет доказательств лабораторного происхождения коронавируса. Об этом она сказала в эфире «Комсомольской правды».

«Пока доказательств того, что этот вирус лабораторный и выпустили его, и уж точно ни с чего всего началось – доказательств нет», – сказала Попова.

Она также отметила, что рабочая группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая исследовала данный вопрос, принималась в Санкт-Петербурге.

В начале декабря конгресс США обвинил Китай в распространении коронавируса. В американском ведомстве заявляли, что COVID-19, «скорее всего», просочился из китайской лаборатории в городе Ухань, где исследователи работали с вирусом. 

Федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией РФ сообщал 17 декабря, что показатель заболеваемости коронавирусом в России за неделю с 9 по 15 декабря составил 22,22 на 100 000 населения, снизившись на 4,1%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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