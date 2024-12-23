Глава Роспотребнадзора: доказательств лабораторного происхождения COVID-19 нет
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на данный момент нет доказательств лабораторного происхождения коронавируса. Об этом она сказала в эфире «Комсомольской правды».
«Пока доказательств того, что этот вирус лабораторный и выпустили его, и уж точно ни с чего всего началось – доказательств нет», – сказала Попова.
Она также отметила, что рабочая группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая исследовала данный вопрос, принималась в Санкт-Петербурге.
В начале декабря конгресс США обвинил Китай в распространении коронавируса. В американском ведомстве заявляли, что COVID-19, «скорее всего», просочился из китайской лаборатории в городе Ухань, где исследователи работали с вирусом.
Федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией РФ сообщал 17 декабря, что показатель заболеваемости коронавирусом в России за неделю с 9 по 15 декабря составил 22,22 на 100 000 населения, снизившись на 4,1%