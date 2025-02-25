Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 6,5% за неделю
Заболеваемость респираторными вирусными инфекциями в России увеличилась на 6,5% за неделю, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Общее число зарегистрированных случаев достигло 993 000, среднероссийский показатель превышен в 49 субъектах РФ. В 30 регионах количество госпитализаций выросло на 30% к предыдущей неделе.
Чтобы предотвратить распространение респираторных инфекций, в России были закрыты 510 школ в 42 регионах и 100 детских дошкольных учреждений в 30 регионах. Кроме того, закрыты пять школ-интернатов. Частичная приостановка занятий отмечена в 7636 классах и 1968 группах дошкольников, 13 группах в школах-интернатах и 74 группах в профессионально-технических училищах.
В ведомстве отметили продолжающийся рост доли вирусов гриппа в структуре положительных находок, преобладают вирусы гриппа B и A (H1N1). Что касается вирусов негриппозной этиологии, здесь преобладают риновирусы, РС-вирусы.
18 февраля в Роспотребнадзоре сообщали о росте заболеваемости респираторными вирусными инфекциями в стране на 7,7%. Превышение среднероссийского показателя фиксировалось в 49 регионах РФ.