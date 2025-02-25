Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 6,5% за неделю

Чтобы предотвратить распространение респираторных инфекций, в России были закрыты 510 школ в 42 регионах и 100 детских дошкольных учреждений в 30 регионах. Кроме того, закрыты пять школ-интернатов. Частичная приостановка занятий отмечена в 7636 классах и 1968 группах дошкольников, 13 группах в школах-интернатах и 74 группах в профессионально-технических училищах.