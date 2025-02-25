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Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 6,5% за неделю

Ведомости

Заболеваемость респираторными вирусными инфекциями в России увеличилась на 6,5% за неделю, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Общее число зарегистрированных случаев достигло 993 000, среднероссийский показатель превышен в 49 субъектах РФ. В 30 регионах количество госпитализаций выросло на 30% к предыдущей неделе.

Чтобы предотвратить распространение респираторных инфекций, в России были закрыты 510 школ в 42 регионах и 100 детских дошкольных учреждений в 30 регионах. Кроме того, закрыты пять школ-интернатов. Частичная приостановка занятий отмечена в 7636 классах и 1968 группах дошкольников, 13 группах в школах-интернатах и 74 группах в профессионально-технических училищах.

В ведомстве отметили продолжающийся рост доли вирусов гриппа в структуре положительных находок, преобладают вирусы гриппа B и A (H1N1). Что касается вирусов негриппозной этиологии, здесь преобладают риновирусы, РС-вирусы.

18 февраля в Роспотребнадзоре сообщали о росте заболеваемости респираторными вирусными инфекциями в стране на 7,7%. Превышение среднероссийского показателя фиксировалось в 49 регионах РФ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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