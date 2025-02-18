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Заболеваемость ОРВИ в России за неделю увеличилась на 7,7%

Ведомости

За неделю с 10 по 16 февраля заболеваемость респираторными вирусными инфекциями в России увеличилась на 7,7%. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель Роспотребнадзора.

Общее число зарегистрированных случаев достигло 932 000. Превышение среднероссийского показателя отмечено в 49 российских регионах. В 30 субъектах страны количество госпитализаций выросло на 30% по сравнению с прошедшей неделей.

В целях профилактики закрыты 267 школ в 34 регионах и 87 детских дошкольных учреждений в 26 регионах. Кроме того, были закрыты восемь школ-интернатов. Частично приостановлены занятия в 6252 классах и 1898 группах дошкольников, 44 группах в школах-интернатах и 63 группах в профессионально-технических училищах.

Кроме того, в России зарегистрировано 6500 случаев коронавируса, что на 8,3% ниже, чем неделей ранее.

11 февраля Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость ОРВИ в России за неделю с 3 по 9 февраля выросла на 17,5%. Превышение среднероссийского показателя наблюдалось в 51 регионе. В 34 регионах число госпитализированных возросло на 30% по сравнению с предыдущей неделей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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