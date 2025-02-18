Заболеваемость ОРВИ в России за неделю увеличилась на 7,7%
За неделю с 10 по 16 февраля заболеваемость респираторными вирусными инфекциями в России увеличилась на 7,7%. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель Роспотребнадзора.
Общее число зарегистрированных случаев достигло 932 000. Превышение среднероссийского показателя отмечено в 49 российских регионах. В 30 субъектах страны количество госпитализаций выросло на 30% по сравнению с прошедшей неделей.
В целях профилактики закрыты 267 школ в 34 регионах и 87 детских дошкольных учреждений в 26 регионах. Кроме того, были закрыты восемь школ-интернатов. Частично приостановлены занятия в 6252 классах и 1898 группах дошкольников, 44 группах в школах-интернатах и 63 группах в профессионально-технических училищах.
Кроме того, в России зарегистрировано 6500 случаев коронавируса, что на 8,3% ниже, чем неделей ранее.
11 февраля Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость ОРВИ в России за неделю с 3 по 9 февраля выросла на 17,5%. Превышение среднероссийского показателя наблюдалось в 51 регионе. В 34 регионах число госпитализированных возросло на 30% по сравнению с предыдущей неделей.