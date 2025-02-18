Заболеваемость ОРВИ в России за неделю увеличилась на 7,7%

В целях профилактики закрыты 267 школ в 34 регионах и 87 детских дошкольных учреждений в 26 регионах. Кроме того, были закрыты восемь школ-интернатов. Частично приостановлены занятия в 6252 классах и 1898 группах дошкольников, 44 группах в школах-интернатах и 63 группах в профессионально-технических училищах.