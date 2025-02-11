Рост заболеваемости ОРВИ в России за прошлую неделю составил 13,7%

Для сдерживания распространения инфекций в России закрыто 180 школ в 31 регионе, 66 детских садов в 19 регионах и 5 школ-интернатов. Частично приостановлены занятия в 5125 классах, 1554 дошкольных группах, 37 группах в школах-интернатах и 11 группах профессионально-технических училищ. Кроме того, за шестую неделю 2025 г. зарегистрировано 7100 случаев заражения COVID-19, что на 10,4% меньше, чем неделей ранее.