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Рост заболеваемости ОРВИ в России за прошлую неделю составил 13,7%

Ведомости

По итогам шестой недели 2025 г. в России зафиксирован рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 13,7% по сравнению с предыдущей неделей. Общее число зарегистрированных случаев достигло 865 000, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В 50 регионах страны превышен средний уровень заболеваемости, а в 19 регионах количество госпитализаций выросло на 30%. Основной причиной распространения ОРВИ остаются вирусы негриппозной этиологии, среди которых преобладают риновирусы. При этом продолжается постепенный рост доли гриппа, преимущественно вируса A (H1N1)pdm09.

Для сдерживания распространения инфекций в России закрыто 180 школ в 31 регионе, 66 детских садов в 19 регионах и 5 школ-интернатов. Частично приостановлены занятия в 5125 классах, 1554 дошкольных группах, 37 группах в школах-интернатах и 11 группах профессионально-технических училищ. Кроме того, за шестую неделю 2025 г. зарегистрировано 7100 случаев заражения COVID-19, что на 10,4% меньше, чем неделей ранее.

4 февраля сообщалось, что заболеваемость ОРВИ в России за неделю увеличилась на 17,5%. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 51 российском регионе. В 34 регионах число госпитализированных возросло на 30% по сравнению с предыдущей неделей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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