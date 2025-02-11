Рост заболеваемости ОРВИ в России за прошлую неделю составил 13,7%
По итогам шестой недели 2025 г. в России зафиксирован рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 13,7% по сравнению с предыдущей неделей. Общее число зарегистрированных случаев достигло 865 000, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
В 50 регионах страны превышен средний уровень заболеваемости, а в 19 регионах количество госпитализаций выросло на 30%. Основной причиной распространения ОРВИ остаются вирусы негриппозной этиологии, среди которых преобладают риновирусы. При этом продолжается постепенный рост доли гриппа, преимущественно вируса A (H1N1)pdm09.
Для сдерживания распространения инфекций в России закрыто 180 школ в 31 регионе, 66 детских садов в 19 регионах и 5 школ-интернатов. Частично приостановлены занятия в 5125 классах, 1554 дошкольных группах, 37 группах в школах-интернатах и 11 группах профессионально-технических училищ. Кроме того, за шестую неделю 2025 г. зарегистрировано 7100 случаев заражения COVID-19, что на 10,4% меньше, чем неделей ранее.
4 февраля сообщалось, что заболеваемость ОРВИ в России за неделю увеличилась на 17,5%. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 51 российском регионе. В 34 регионах число госпитализированных возросло на 30% по сравнению с предыдущей неделей.