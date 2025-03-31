Роспотребнадзор: в РФ не выявлено новых вирусов с мутациями

В ведомстве подчеркнули стабильность эпидситуации в стране и столице по группе респираторных инфекций, включая ОРВИ, грипп, COVID-19 и внебольничные пневмонии. Обстановка полностью контролируема. Заболеваемость COVID-19 снижается: на минувшей неделе было зафиксировано 3000 случаев коронавируса (на 20,2% меньше, чем неделей ранее), а заболеваемость ОРВИ и гриппом упала на 10,8%.