Роспотребнадзор: в РФ не выявлено новых вирусов с мутациями
В России не обнаружено новых вирусов или вирусов со значимыми мутациями, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.
«В ходе проводимого в РФ постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями не выявлены», – говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули стабильность эпидситуации в стране и столице по группе респираторных инфекций, включая ОРВИ, грипп, COVID-19 и внебольничные пневмонии. Обстановка полностью контролируема. Заболеваемость COVID-19 снижается: на минувшей неделе было зафиксировано 3000 случаев коронавируса (на 20,2% меньше, чем неделей ранее), а заболеваемость ОРВИ и гриппом упала на 10,8%.
Активность вирусов гриппа B и A (H1N1) сохраняется, обстановка по заболеваемости внебольничными пневмониями также стабильна, добавили в ведомстве.
29 марта Telegram-канал Shot сообщил о якобы появлении в России неизвестного вируса. Отмечалось, что зараженные «неделями страдают от высокой температуры и сильного кашля с кровью», а тесты на COVID-19 и грипп у них отрицательные.
21 марта федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о прекращении еженедельной публикации сводок о заболеваемости COVID-19, так как эпидситуация стабилизировалась. Указывалось, что вирус перешел в разряд сезонных заболеваний.