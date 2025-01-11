Что известно о метапневмовирусе и насколько он опасен

После новогодних праздников в России будет сохраняться достаточно теплая погода, которая благоприятствует развитию респираторно-вирусных заболеваний, поэтому возможен сезонный подъем, отмечает Поздняков. «Но мы, скорее всего, об этом узнаем только ретроспективно, после того как Роспотребнадзор изучит пробы, выборочно берущиеся у пациентов, и даст нам вердикт, чем в этом году мы болели», – сказал он. В принципе, для пациента не важно понимать, метапневмовирус у него или, например, риновирус, потому что и то, и другое лечится симптоматически, пояснил Поздняков. А в случае тяжелого течения заболевания подключается патогенетическая терапия и респираторная поддержка: искусственная вентиляция легких и антимикробная терапия, заключил он.