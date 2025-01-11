Что известно о метапневмовирусе и насколько он опасен

Что известно о метапневмовирусе и насколько он опасенВОЗ связывает рост заболеваемости инфекцией с сезонностью
В конце 2024 г. в Китае была зафиксирована вспышка метапневмовируса. «Ведомости» собрали все, что известно об этой инфекции, а также выяснили, стоит ли опасаться ее распространения.
Где выявлен рост заболеваемости
В декабре Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая зафиксировало вспышку острых респираторных инфекционных заболеваний внутри страны. Анализы проб за период с 23 по 29 декабря показали положительный результат на вирус гриппа, риновирус и метапневмовирус (hMPV, МПВ). Заболеваемость последним увеличилась среди детей в возрасте 14 лет и младше, причем тенденция к повышению наблюдалась прежде всего в северных провинциях КНР.
Во время новогодних каникул также стало известно, что штаммы метапневмовируса были выявлены в Казахстане. Минздрав республики 5 января сообщил, что с начала эпидемического сезона в стране зафиксировано 30 положительных проб. Рост заражения острыми респираторными инфекциями фиксируется во многих странах Северного полушария, отметили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 7 января. В последние недели показатели заболеваемости превышают базовые уровни, что объясняется сезонностью – МПВ распространяется во многих странах с зимы по весну, пояснили там же.
5 января Роспотребнадзор сообщал, что отслеживает эпидемиологическую ситуацию из-за роста числа заболевших метапневмовирусом в Китае. В России рисков по поводу распространения МПВ нет, заявила 9 января руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Российской газете». Большинство случаев, которые связаны с вирусом, характеризуются как обычные респираторные инфекции, добавила она. Глава ведомства подчеркнула, что МПВ давно изучен и не является новым патогеном. Аналогичное заявление 10 января сделали в министерстве иностранных дел Китая. Официальный представитель ведомства Го Цзякунь обратил внимание, что о вирусе нельзя говорить как о новом – это, по его словам, «противоречит здравому научному смыслу и вызывает панику».
Что такое метапневмовирус
Человеческий метапневмовирус – возбудитель метапневмовирусной инфекции (МПВИ), поясняют в Центре гигиенического образования населения Роспотребнадзора. Анализы сыворотки крови больных острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ) доказали, что возбудитель МПВИ циркулирует среди людей как минимум с 1950-х гг. Идентифицировали его сравнительно недавно – в 2001 г. Инфекция распространена повсеместно, ей болеют люди всех возрастных групп. Она передается воздушно-капельным или контактно-бытовым путем: при чихании, кашле, через поверхности.
Возбудитель МПВИ сохраняется на предметах более шести часов, при этом его активность можно блокировать или снизить дезинфицирующими средствами. Инкубационный период составляет три – пять суток, а сама болезнь может протекать как бессимптомно, так и с поражением отделов дыхательных путей.
Какие симптомы и кто в группе риска
Симптоматика зависит от возраста и состояния здоровья человека, рассказала «Ведомостям» врач-инфекционист клиники «Будь Здоров» на Сретенке Ольга Столярова. Так, у детей это может быть насморк, боль в горле, кашель, лихорадка, одышка или затрудненное дыхание. В некоторых случаях у них развивается бронхиолит (воспаление мелких дыхательных путей) или пневмония. У взрослых симптомы аналогичные, но более легкие, среди которых также проявляется головная боль и усталость, отмечает эксперт.
В группе риска находятся дети младшего возраста, лица старше 65 лет, люди с хроническими бронхолегочными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ослабленным иммунитетом и сахарным диабетом, объясняет врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Поскакалова. Туда же можно отнести пациентов из закрытых коллективов: интернатов и соцучреждений, добавила эксперт.
Как проходит лечение и как себя обезопасить
Сейчас не существует специфического лечения МПВИ – так же, как и вакцины, говорят врачи. Специалисты борются с инфекцией симптоматически: советуют обильное питье для того, чтобы предотвратить обезвоживание, назначают жаропонижающие, противокашлевые и отхаркивающие препараты, солевые растворы и назальные капли, сообщила Столярова. По ее словам, для восстановления сил также важно отдыхать.
Для профилактики заболевания следует избегать скопления людей и соблюдать правила личной гигиены: орошать слизистую носа водой или физраствором несколько раз в день, мыть руки после посещения общественных мест, увлажнять воздух и проветривать помещение, добавила Поскакалова.
Стоит ли опасаться вируса и как будет развиваться ситуация
Доля людей, у которых заболевание протекает тяжело или заканчивается смертельным исходом, минимальна, заявил инфекционист, заведующий кафедрой инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский. Чаще всего регистрируется легкое или среднее течение болезни, поэтому вероятность того, что в ближайшее время грозит эпидемия или тем более пандемия метапневмовирусной инфекции, «крайне ничтожна и стремится к нулю», отмечает эксперт.
МПВИ относится к сезонным респираторным инфекциям, которые чаще всего встречаются у детей, подчеркнул главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. К 14 годам большинство уже имеют определенный уровень антител, поскольку переболели не раз, добавил он. В целом, повторное заражение этой обычной нетяжелой инфекцией возможно, как и при других ОРВИ, говорит врач. По его словам, то, что наблюдается в Китае, только подтверждает, что это обычный сезонный всплеск заболеваемости.
После новогодних праздников в России будет сохраняться достаточно теплая погода, которая благоприятствует развитию респираторно-вирусных заболеваний, поэтому возможен сезонный подъем, отмечает Поздняков. «Но мы, скорее всего, об этом узнаем только ретроспективно, после того как Роспотребнадзор изучит пробы, выборочно берущиеся у пациентов, и даст нам вердикт, чем в этом году мы болели», – сказал он. В принципе, для пациента не важно понимать, метапневмовирус у него или, например, риновирус, потому что и то, и другое лечится симптоматически, пояснил Поздняков. А в случае тяжелого течения заболевания подключается патогенетическая терапия и респираторная поддержка: искусственная вентиляция легких и антимикробная терапия, заключил он.
По данным Роспотребнадзора от 7 января, за первую неделю 2025 г. количество заболевших ОРВИ снизилось на 50,4% по сравнению с последней неделей 2024 г. – было зарегистрировано 307 900 случаев по всей России. На запрос «Ведомостей» о метапневмовирусе служба ответила, что с 2010 г. для диагностики респираторных вирусных инфекций, включая МПВ, доступен набор реагентов ОРВИ-скрин. Он выявляет не только метапневмовирус, но и четыре вида вирусов парагриппа, риновирусы, коронавирусы, аденовирус и другие патогены