Один человек погиб при сходе с рельсов вагонов поезда в Новой Москве
Один человек погиб при сходе с рельсов вагонов ремонтного поезда на железнодорожной станции «Рассудово» в Новой Москве. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Ранее собеседник агентства говорил, что, предварительно, ранены три человека. У них тяжелые переломы и сочетанные травмы, у одного из пострадавших подозрение на перелом позвоночника. Позднее источник уточнил, что один из пострадавших скончался от полученных травм. Сход с рельсов и опрокидывание ремонтного состава произошли при проведении ремонтных работ.
15 марта в Амурской области сошли с рельсов 26 вагонов грузового поезда. Инцидент произошел на перегоне Чалганы – Ушумун Забайкальской железной дороги. После схода вагонов произошло столкновение со встречным грузовым поездом, следовавшим по соседнему пути. В результате повреждена железнодорожная инфраструктура, машинист встречного поезда пострадал.
Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).