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Один человек погиб при сходе с рельсов вагонов поезда в Новой Москве

Ведомости

Один человек погиб при сходе с рельсов вагонов ремонтного поезда на железнодорожной станции «Рассудово» в Новой Москве. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Ранее собеседник агентства говорил, что, предварительно, ранены три человека. У них тяжелые переломы и сочетанные травмы, у одного из пострадавших подозрение на перелом позвоночника. Позднее источник уточнил, что один из пострадавших скончался от полученных травм. Сход с рельсов и опрокидывание ремонтного состава произошли при проведении ремонтных работ.

15 марта в Амурской области сошли с рельсов 26 вагонов грузового поезда. Инцидент произошел на перегоне Чалганы – Ушумун Забайкальской железной дороги. После схода вагонов произошло столкновение со встречным грузовым поездом, следовавшим по соседнему пути. В результате повреждена железнодорожная инфраструктура, машинист встречного поезда пострадал.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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