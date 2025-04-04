Один человек погиб при сходе с рельсов вагонов поезда в Новой Москве

Ранее собеседник агентства говорил, что, предварительно, ранены три человека. У них тяжелые переломы и сочетанные травмы, у одного из пострадавших подозрение на перелом позвоночника. Позднее источник уточнил, что один из пострадавших скончался от полученных травм. Сход с рельсов и опрокидывание ремонтного состава произошли при проведении ремонтных работ.