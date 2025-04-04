Суд арестовал владельца компании «Благо» Фосмана по делу о мошенничестве
Собственник масложировой компании «Благо» Дмитрий Фосман отправлен в СИЗО на 2 месяца по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Как уточнили в Тверском суде, Фосману вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, повлекшее особо крупный ущерб).
Какие именно обстоятельства легли в основу уголовного дела, в суде не раскрыли. Суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании Фосману иной меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.
Группа компаний «Благо» является одним из ведущих производителей подсолнечного масла в России. В распоряжении компании находятся семь заводов. В 2023 г. выручка «Благо» достигла 53,3 млрд руб., а чистая прибыль составила 427,4 млн руб. В портфель брендов группы входят «Благо», «Дары Кубани» и Almador. Управление активами осуществляется через ООО «Управляющая компания “Благо”».