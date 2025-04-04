Суд арестовал владельца компании «Благо» Фосмана по делу о мошенничестве

Группа компаний «Благо» является одним из ведущих производителей подсолнечного масла в России. В распоряжении компании находятся семь заводов. В 2023 г. выручка «Благо» достигла 53,3 млрд руб., а чистая прибыль составила 427,4 млн руб. В портфель брендов группы входят «Благо», «Дары Кубани» и Almador. Управление активами осуществляется через ООО «Управляющая компания “Благо”».