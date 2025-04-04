Рэпер Паша Техник скончался в Таиланде

Умер рэпер Паша Техник, сообщает его жена Ева Карицкая в своем Telegram-канале. Он скончался в больнице в Таиланде, его отключили от аппарата жизнеобеспечения и констатировали смерть.



Рэперу было 40 лет. На прошлой неделе его ввели в состояние искусственной комы, поскольку врачи диагностировали сепсис, полиорганную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром.