Франция активировала экстренный план на Реюньоне из-за эпидемии чикунгуньи

Меры экстренного реагирования направлены на мобилизацию медицинского персонала и ресурсов для противодействия эпидемии. «Белый план» позволяет учреждениям здравоохранения оперативно адаптироваться к ухудшающейся эпидемиологической ситуации. До этого он применялся на острове в январе 2022 г. – тогда причиной стала вспышка COVID-19.