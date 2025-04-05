Франция активировала экстренный план на Реюньоне из-за эпидемии чикунгуньи
Французские власти задействовали чрезвычайный протокол реагирования на острове Реюньон в связи с резким ростом случаев заражения вирусом чикунгунья. Местное агентство здравоохранения при университетской больнице активировало так называемый «белый план». Об этом сообщает радиосеть France Bleu.
Меры экстренного реагирования направлены на мобилизацию медицинского персонала и ресурсов для противодействия эпидемии. «Белый план» позволяет учреждениям здравоохранения оперативно адаптироваться к ухудшающейся эпидемиологической ситуации. До этого он применялся на острове в январе 2022 г. – тогда причиной стала вспышка COVID-19.
Согласно последним данным, с августа 2024 г. на Реюньоне зафиксировано более 20 000 случаев заражения чикунгуньей. Известно, что эта инфекция переносится комарами.
«Двое человек в возрасте 86 и 96 лет официально умерли от вируса», – поясняет France Bleu.
Эффективной терапии от чикунгуньи на сегодняшний день не существует. Однако в июне прошлого года в Европе была одобрена вакцина против вируса.
Летом 2024 г. врач рассказывал о том, что у туристов появился риск заболеть лихорадкой Денге на популярных курортах в Индонезии, ОАЭ и Таиланде. Эта вирусная инфекция тоже передается человеку при укусе инфицированного комара Aedes.